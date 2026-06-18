Nuova Omoda 9 Aura Edition: il SUV cinese in serie limitata

I costruttori cinesi non puntano più soltanto sui grandi numeri e sui prezzi stracciati, e l'ultima novità di Omoda & Jaecoo ne è la prova evidente. Il marchio ha infatti deciso di lanciare una versione speciale della sua ammiraglia pensata esclusivamente per il mercato italiano.

Si chiama Omoda 9 Aura Edition ed è una serie limitata prodotta in appena 1.000 esemplari. La vettura è già ordinabile presso la rete ufficiale a un prezzo di 54.000 euro: un listino superiore di 2.100 euro rispetto alla variante standard, giustificato da una dotazione di serie più ricca e da alcuni dettagli estetici dedicati.

Cosa cambia fuori e dentro l'abitacolo

A colpo d'occhio puoi riconoscere questa serie speciale per l'inedita carrozzeria in tinta Aurora Green, una verniciatura che unisce i riflessi dell'aurora boreale alle sfumature del classico British Green. Per sottolineare l'esclusività del progetto, c'è anche un badge specifico sviluppato direttamente in Italia.

Salendo a bordo, l'ambiente punta su un approccio minimalista ma con materiali curati, a partire dagli interni in pelle Nappa. La tecnologia è di alto livello: davanti agli occhi hai uno Head-Up Display con realtà aumentata, mentre l'infotainment è gestito da un impianto audio firmato Sony con 14 altoparlanti. Completano la dotazione il tetto panoramico apribile e un selettore per tre modalità di guida specifiche per i fondi difficili: neve, sabbia e off-road.

Nuova Omoda 9 Aura Edition

Oltre 500 CV e più di 1.100 km di autonomia

La parte più interessante si nasconde sotto il cofano, dove troviamo il powertrain plug-in denominato Super Hybrid SHS-P. Lo schema tecnico abbina un motore a benzina 1.5 turbo a ben tre motori elettrici, gestiti da una trasmissione DHT 350.

Nella configurazione a trazione integrale 4WD, il sistema scarica a terra oltre 500 CV, permettendoti di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Se ti preoccupa l'autonomia nei lunghi viaggi, i dati dichiarati eliminano qualsiasi ansia da ricarica: grazie alla batteria da 34,46 kWh e al serbatoio di benzina da 70 litri, la percorrenza complessiva supera i 1.100 km nel ciclo di omologazione WLTC.

Chi c'è dietro il marchio Omoda & Jaecoo

Per capire meglio il contesto, ricorda che Omoda & Jaecoo è uno dei brand che fanno capo al gruppo Chery. Parliamo di un colosso industriale da 2,4 milioni di vetture prodotte all'anno, che detiene il primato come primo esportatore automobilistico della Cina nel mondo.

L'offensiva sul mercato italiano prevede una gamma variegata, che spazia dai tradizionali motori termici fino alle varianti 100% elettriche, passando appunto per gli ibridi ricaricabili di ultima generazione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2026