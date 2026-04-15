Salone di Pechino, Omoda & Jaecoo presenta la tecnologia di parcheggio smart

Omoda & Jaecoo sarà protagonista al Salone di Pechino che aprirà i battenti alla fine di aprile. Il marchio del Gruppo Chery arriverà a questo importante appuntamento avendo superato un importante traguardo. In meno di 3 anni ha infatti venduto oltre 900 mila vetture. Il traguardo del milione di auto è quindi sempre più vicino. Per raggiungere questi risultati, il marchio cinese ha costantemente ampliato la sua presenza internzionale e oggi è entrato in ben 64 mercati.

La crescita in Europa

Concentrandoci nel Vecchio Continente, Omoda & Jaecoo sta accelerando la sua crescita grazie a una gamma sempre più completa che può contare sulla tecnologia SHS Super Hybrid per offrire veicoli Full Hybrid e Plug-in Hybrid. In due anni dall'arrivo in Europa, il marchio ha venduto oltre 220 mila auto. Ad esempio, nel Regno Unito, Omoda & Jaecoo ha superato il 2% di quota di mercato in soli nove mesi ed è entrato nella top ten delle vendite in 17 mesi.

Omoda & Jaecoo

Debutta il sistema VPD Virtual Parking Driver

Al Salone di Pechino, il marchio cinese porterà un'importante novità in anteprima. Si tratta della tecnologia di parcheggio intelligente VPD (Valet Parking Driver). Per l'occasione, saranno allestite delle aree dedicate dove saranno effettuate delle dimostrazioni di questa tecnologia di assistenza alla guida che semplifica il parcheggio delle vetture.

Si tratta dell'ultimo tassello nello sviluppo dei sistemi ADAS che troviamo oggi nei veicoli della casa automobilistica cinese. Grazie a continui investimenti, il marchio sta sviluppando nuove tecnologie che arriveranno nei modelli di serie per offrire un continuo miglioramento dell'esperienza di guida.

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