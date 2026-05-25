Omoda 9, in Cina è già tempo di aggiornarsi: ecco come cambia il SUV

Omoda, marchio del Gruppo Chery, in Europa insieme a Jaecoo sta crescendo rapidamente. Da poco sul mercato ha lanciato Omoda 9, un maxi SUV dotato di un powertrain ibrido Plug-in (qui la nostra prova). Adesso c'è una novità perché in Cina questo modello ha ricevuto un mini restyling che ha introdotto alcune novità. Per la precisione stiamo parlano della Exeed Yaoguang, così si chiama il SUV sul mercato cinese. Non sappiamo ancora se e quando arriverà nel Vecchio Continente il modello aggiornato. Intanto, andiamo a vedere le novità introdotte.

Omoda 9/Exeed Yaoguang, posteriore

Tanti affinamenti

Per quanto riguarda l'estetica, ci sono solo alcuni ritocchi che, però, hanno permesso di migliorare il Cx che adesso è di 0,307. Per il modello a benzina, è disponibile il pacchetto Night Edition che include pneumatici Michelin, pinze dei freni con dettagli rossi e un rivestimento del tetto in pelle scamosciata nera. I cerchi sono rifiniti in nero fumé. Per quanto riguarda l'abitacolo, l'aggiornamento ha introdotto un sistema di climatizzazione rivisto, per ridurre allergeni e i cattivi odori.

Migliora la sicurezza

Con questo piccolo restyling, la casa automobilistica cinese ha lavorato anche sul telaio che adesso per l'85% è realizzato in acciaio ad alta resistenza. Grazie a specifici rinforzi, il tetto è in grado di resistere pure in caso di ribaltamento del SUV. La batteria della versione Plug-in è stata migliorata. Del tipo LFP (litio-ferro-fosfato), ora dispone di una durata stimata in 5.000 cicli. Chery afferma che le sue celle possono resistere a deformazioni estreme e a molteplici penetrazioni, e che la batteria può scaricarsi normalmente anche dopo essere stata danneggiata e immersa in acqua.

Omoda 9/Exeed Yaoguang, interni

Omoda 9/Exeed Yaoguang

Il SUV misura 4.781 mm di lunghezza, 1.920 mm di larghezza, 1.671 mm di altezza e ha un passo di 2.815 mm. In Cina, il nuovo Model Year perde la trazione integrale. Il modello a benzina può contare su di un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri e 192 kW (261 CV), abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (DCT). C'è poi la Plug-in che combina un motore turbo a quattro cilindri da 1,5 litri e 115 kW (156 CV) con un motore elettrico da 150 kW (204 CV), per una potenza totale di 265 kW (360 CV). La batteria da 19,5 kWh permette un'autonomia in solo elettrico da 120 km (CLTC). In Italia, invece, la versione PHEV dispone di 537 CV e di una percorrenza in elettrico pari a 145 km WLTP.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026