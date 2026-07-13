Omoda & Jaecoo continua a crescere in Italia: presto in arrivo Omoda 4

A trainare le vendite sono soprattutto Jaecoo 5 e Jaecoo 7, mentre la nuova Omoda 4 si prepara al debutto

Omoda & Jaecoo, marchio del Gruppo Chery, continua a crescere sul mercato italiano, forte di una gamma sempre più completa. A giugno 2026, il market share è arrivato a quota 2,83% pari a 4.189 vetture, in crescita del 2,3% rispetto a maggio. Guardando ai primi 6 mesi del 2026, Omoda & Jaecoo ha immatricolato 21.503 vetture, pari al 2,27% del mercato nazionale. Guardando al solo canale dei privati, la quota di mercato ha raggiunto a giugno il 3,35% con 2.667 immatricolazioni e 14.336 nel semestre.

Omoda & Jaecoo cresce in tutto il mondo

Il marchio del Gruppo Chery non cresce solo in Italia ma pure in tutto il mondo. Lo scorso mese sono infatti state consegnate globalmente 75.102 unità, in crescita del 178% su base annua. Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV cioè Plug-in ed elettrici) sono arrivate a 56.188 unità, +310% anno su anno, oltre il 70% del totale. Nei primi sei mesi il Gruppo ha totalizzato 379.110 immatricolazioni globali, con una crescita a tre cifre in ogni mese dell'anno, avvicinando l'obiettivo annuale di un milione di unità.

Omoda & Jaecoo

Molto bene Jaecoo 5 e Jaecoo 7

I modelli di maggiore successo? Jaecoo 5 e Jaecoo 7 che hanno superato entrambi le 20.000 unità mensili a livello globale (rispettivamente 26.785 e 20.890), confermandosi i best seller della gamma. Inoltre, il sistema ibrido SHS rappresenta ormai oltre il 70% delle vendite NEV, mentre la tecnologia di parcheggio assistito SIVP è in fase di test su strada in diversi mercati, con debutto previsto ad agosto in Indonesia ed Emirati Arabi Uniti. Il sistema di guida assistita del marchio ha inoltre ottenuto la certificazione dell'ente olandese RDW secondo lo standard UN/ECE R171.

In arrivo Omoda 4

Omoda 4

La gamma del marchio del Gruppo Chery si appresta a crescere con l'introduzione di un modello molto interessante su cui si punta molto. Stiamo parlando di Omoda 4, con debutto globale previsto per fine luglio in Indonesia. Strizza l'occhio ai più giovani e inizialmente sarà benzina e ibrido. Sul piano tecnologico, Omoda 4 introduce un abitacolo intelligente di nuova generazione (AI Intelligent Cockpit), con interazione vocale always-on e controllo intelligente multi-scenario, impostato per riconoscere intenzioni, stato emotivo e abitudini di guida dell'utente. Ulteriori dettagli sul modello saranno diffusi nelle prossime settimane, ricorda Omoda & Jaecoo, in vista del lancio globale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026