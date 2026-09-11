Chery al Salone di Torino: arrivano Omoda 4 e il B-SUV elettrico Chery Q

Il Gruppo Chery ha approfittato del Salone di Torino per presentare due modelli molto importanti in antepima nazionale. Il primo è la nuova Omoda 4 di cui abbiamo scritto diverse volte in passato. Il secondo è invece Chery Q, un B-SUV elettrico.

Oltre alle due anteprime, i visitatori del Salone potranno vedere da vicino altri modelli del Gruppo Chery come Omoda 9 Aurora Edition, serie limitata di 1.000 esemplari riservata al mercato italiano, con badge disegnato e sviluppato in Italia, la Jaecoo 5 SHS-H, le Lepas L6 BEV e L8 PHEV, le Chery Tiggo 9 e Tiggo 8 e la iCaur V27 REEV.

Omoda 4: caratteristiche tecniche

Omoda 4

Il modello ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Pechino nell'aprile 2026. In Europa, invece, il debutto è avvenuta a fine agosto. Si tratta di un crossover di 4,4 metri di lunghezza che strizza l'occhio ai più giovani grazie a un design fresco e moderno. 326 litri è lo spazio per i bagagli ma si potrà salire a 1.126 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Non manca la tecnologia con la strumentazione digitale e un ampio schermo centrale per l'infotainment.

Sul mercato arriverà con una motorizzazione Full Hybrid. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri 1,5 litri benzina da 143 CV abbinato a un'unità elettrica da 204 CV. La potenza massima di sistema arriva a 224 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La velocità massima raggiunge i 180 km/h.

Omoda 4 sarà disponibile negli allestimenti Pure e Premium. L'arrivo sul mercato italiano è previsto entro il primo trimestre del 2027. I prezzi saranno comunicati a ridosso del lancio.

Chery Q: fino a 380 km di autonomia

Chery Q

Il B-SUV ha una lunghezza di 4,19 metri, con un passo di 2,7 metri. Per il momento sappiamo che il powertrain potrà contare su di una batteria da 52 kWh che permetterà una percorrenza di 380 km. Arriverà sul mercato italiano nel corso del 2027 e quindi nei prossimi mesi ne sapremo molto di più.

Omoda 9 Aurora Edition

Si tratta di una serie speciale realizzata in 1.000 esemplari solo per il mercato italiano. Si caratterizza per la tinta Aurora Green e per un badge dedicato. Dispone di un powertrain Plug-in da 537 CV che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

Omoda 9 Aurora Edition

Grazie alla batteria da 34,5 kWh è possibile percorrere in elettrico oltre 100 km. Prezzo di 54.000 euro.

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