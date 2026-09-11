Deepal S07 2026, il nuovo Model Year è al Salone di Torino

Il Salone di Torino 2026 ha aperto i battenti e Changan ha approfittato di questo palcoscenico per svelare il nuovo Model Year della Deepal S07. Inoltre, i visitatori potranno ammirare anche i modelli Deepal S05 Ultra Hybrid e Deepal S05 BEV.

Deepal S07 Model Year 2026

Rispetto al modello che già conosciamo e che abbiamo avuto modo di provare un po' di tempo fa, il nuovo Model Year introduce un aggiornamento del powertrain. Deepal S07 MY26 può contare su di un motore da 258 CV alimentato da una batteria con una capacità di 77,94 kWh che offre un'autonomia di circa 500 km. Il nuovo accumulatore permette di essere ricaricato in corrente continua dalle colonnine HPC fino a una potenza di 200 kW.

Deepal S07

Il prezzo? 46.990 euro ma fino alla fine del mese di settembre è attiva una promozione con finanziamento che abbassa il prezzo a 42.990 euro e prevede rate da 319,53 euro.

Gli altri modelli al Salone di Torino

I visitatori potranno vedere da vicino anche Deepal S05 Ultra Hybrid, una Plug-in che dispone di una batteria da 18,4 kWh abbinata al motore benzina da 1,5 litri per raggiungere 1.060 km di autonomia totale. Fino a 100 km in modalità elettrica. Completa la gamma del marchio cinese, la Deepal S05 BEV, dotata di batteria da 68,8 kWh e disponibile anche con doppio motore e la trazione integrale con 435 CV complessivi, modello capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. A listino comunque anche una versione RDW da 272 CV. Autonomia, rispettivamente, di 485 km e 445 km (sempre batteria da 68,8 kWh).

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