Chery e Omoda & Jaecoo, 5 novità per l'Italia dal Salone di Parigi 2026

Chery e Omoda & Jaecoo hanno scelto il palcoscenico del Salone di Parigi 2026 per svelare le loro ultime novità. 5 i modelli che riguardano il mercato italiano: si tratta dei SUV plug-in hybrid Chery Tiggo 9 e Tiggo 8, in concessionaria da novembre, il modello elettrico Chery Q, la Omoda 4 e la nuova Omoda 5. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire più da vicino le novità per il nostro mercato.
Chery Tiggo 9 Super Hybrid
SUV di 4,81 metri in grado di offrire spazio fino a 7 passeggeri con una configurazione 2+3+2. Spazio per i bagagli fino a 2.065 litri. Powertrain composto da un motore 1.5 TGDi abbinato a tre motori elettrici per complessivi 428 CV e 580 Nm. C'è la trazione integrale. La batteria da 34,46 kWh garantisce 140 km in elettrico WLTP e 1.050 km complessivi. Le prestazioni? 0-100 km/h in 5,4 secondi e traino fino a 1.500 kg.
Chery Tiggo 8 Super Hybrid
SUV di 4,72 metri, offre spazio fino a 7 passeggeri. I numeri di questo modello? 279 CV, 365 Nm, 90 km in elettrico WLTP e 1.090 complessivi.
Chery Q, city car elettrica
Compatta di segmento B con 4,19 metri di lunghezza, 1,81 di larghezza e 1,56 di altezza, e un passo di 2,70 metri. Per i bagagli ci sono 375 liri. Davanti è pure presente un piccolo frunk da 70 litri. Il powertrain? Il motore da 121 CV è alimentato da una batteria da 52 kWh che passa dal 30 all'80% in meno di 17 minuti. In Italia arriverà nel 2027 con la funzione V2L.
Omoda 4
Si tratta di un crossover Full Hybid già visto al Salone di Torino. Lunghezza di 4,42 metri, adotta un powertrain da 224 CV, con uno 0-100 km/h in 8,1 secondi. Bagagliaio da 346 a 1.126 litri. Arriverà nei primi mesi del 2027, negli allestimenti Pure e Premium. La Omoda 4 si rivolge a un pubblico giovane, con un design moderno e tecnologie pensate per rispondere alle esigenze e allo stile di vita di una generazione sempre più connessa.
Nuova Omoda 5
Lanciata su mercato italiano nel 2024, si presenta con il suo restyling. Più lunga di 10 cm, arriva così a 4,54 metri, con un passo cresciuto di 2 centimetri a 2,63 metri e un bagagliaio da 372 litri. Lo stile riprende quello della più grande Omoda 7, con un profilo da crossover con tetto fastback.
Rivisto anche l'abitacolo dove troviamo uno quadro strumenti da 8,9 pollici e uno schermo centrale da 15,6 pollici, ricarica wireless ventilata da 50 W e illuminazione ambientale personalizzabile.
Di serie ci sono, tra le altre cose, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, memoria e massaggio per il sedile di guida, tetto panoramico apribile, portellone elettrico, impianto a otto altoparlanti, telecamera a 540 gradi, sette airbag e 20 sistemi di assistenza alla guida.
Il motore? Un Full Hybrid dotato di 1.5 TGDi da 143 CV, motore elettrico da 204 CV, trasmissione dedicata DHT1 a rapporto singolo e batteria da 1,83 kWh, per 224 CV e 295 Nm.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).