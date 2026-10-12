Chery e Omoda & Jaecoo, 5 novità per l'Italia dal Salone di Parigi 2026

Non solo SUV plug-in hybrid: le novità Chery e Omoda per l'Italia comprendono anche la Chery Q elettrica da 121 CV e la Omoda 4 full hybrid da 224 CV

Chery e Omoda & Jaecoo hanno scelto il palcoscenico del Salone di Parigi 2026 per svelare le loro ultime novità. 5 i modelli che riguardano il mercato italiano: si tratta dei SUV plug-in hybrid Chery Tiggo 9 e Tiggo 8, in concessionaria da novembre, il modello elettrico Chery Q, la Omoda 4 e la nuova Omoda 5. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire più da vicino le novità per il nostro mercato.

Chery Tiggo 9 Super Hybrid

SUV di 4,81 metri in grado di offrire spazio fino a 7 passeggeri con una configurazione 2+3+2. Spazio per i bagagli fino a 2.065 litri. Powertrain composto da un motore 1.5 TGDi abbinato a tre motori elettrici per complessivi 428 CV e 580 Nm. C'è la trazione integrale. La batteria da 34,46 kWh garantisce 140 km in elettrico WLTP e 1.050 km complessivi. Le prestazioni? 0-100 km/h in 5,4 secondi e traino fino a 1.500 kg.

Chery Tiggo 8 Super Hybrid

SUV di 4,72 metri, offre spazio fino a 7 passeggeri. I numeri di questo modello? 279 CV, 365 Nm, 90 km in elettrico WLTP e 1.090 complessivi.

Chery Q

Chery Q, city car elettrica

Compatta di segmento B con 4,19 metri di lunghezza, 1,81 di larghezza e 1,56 di altezza, e un passo di 2,70 metri. Per i bagagli ci sono 375 liri. Davanti è pure presente un piccolo frunk da 70 litri. Il powertrain? Il motore da 121 CV è alimentato da una batteria da 52 kWh che passa dal 30 all'80% in meno di 17 minuti. In Italia arriverà nel 2027 con la funzione V2L.

Nuova Omoda 4

Omoda 4

Si tratta di un crossover Full Hybid già visto al Salone di Torino. Lunghezza di 4,42 metri, adotta un powertrain da 224 CV, con uno 0-100 km/h in 8,1 secondi. Bagagliaio da 346 a 1.126 litri. Arriverà nei primi mesi del 2027, negli allestimenti Pure e Premium. La Omoda 4 si rivolge a un pubblico giovane, con un design moderno e tecnologie pensate per rispondere alle esigenze e allo stile di vita di una generazione sempre più connessa.

Nuova Omoda 5

Lanciata su mercato italiano nel 2024, si presenta con il suo restyling. Più lunga di 10 cm, arriva così a 4,54 metri, con un passo cresciuto di 2 centimetri a 2,63 metri e un bagagliaio da 372 litri. Lo stile riprende quello della più grande Omoda 7, con un profilo da crossover con tetto fastback.

Nuova Omoda 5

Rivisto anche l'abitacolo dove troviamo uno quadro strumenti da 8,9 pollici e uno schermo centrale da 15,6 pollici, ricarica wireless ventilata da 50 W e illuminazione ambientale personalizzabile.

Di serie ci sono, tra le altre cose, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato, memoria e massaggio per il sedile di guida, tetto panoramico apribile, portellone elettrico, impianto a otto altoparlanti, telecamera a 540 gradi, sette airbag e 20 sistemi di assistenza alla guida.

Il motore? Un Full Hybrid dotato di 1.5 TGDi da 143 CV, motore elettrico da 204 CV, trasmissione dedicata DHT1 a rapporto singolo e batteria da 1,83 kWh, per 224 CV e 295 Nm.

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