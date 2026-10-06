Alpine PS1, il misterioso concept debutta al Salone di Parigi

Il Gruppo Renault sarà presente al Salone di Parigi che aprirà i battenti tra pochi giorni. In questa occasione, Alpine toglierà i veli sull'inedita Alpine PS1 che vine al momento descritta come un concept che ''incarna l'obiettivo ambizioso di Alpine di esplorare nuovi territori di design e innovazione''. La casa francese ha condiviso pure un teaser di questo concept, senza, però, svelare particolari ulteriori dettagli.

Cosa sappiamo?

Non molto altro in realtà, Un teaser condiviso da Alpine mostra in primo piano il faro del concept, dalle forme sottili, dotato di una firma luminosa che ricalca i colori della bandiera francese. Non ha nulla a che fare con la nuova A110 elettrica che sarà presente al Salone francese attraverso una scultura, già mostrata di recente, che anticipa il suo design.

Tornando al nuovo concept, al momento si fanno solamente alcune ipotesi. Tra queste, si pensa che il concept possa anticipare l'aspetto della futura rivale di Alpine per la Ferrari SF90, prevista per il 2028 con un propulsore ibrido turbo V6 in grado di erogare una potenza combinata superiore a 1000 CV. Ovviamente si tratta di speculazioni dato che di preciso al momento non si ancora nulla. Allo stesso modo, il concept potrebbe alludere all'erede, di cui si specula da tempo, della A310, una GT a quattro posti prodotta tra il 1971 e il 1984.

Fortunatamente non bisognerà attendere molto per scoprire cosa Alpine ci vuole mostrare dato che il Salone di Parigi aprirà i battenti tra pochi giorni e precisamente il 12 ottobre. Non rimane, quindi, che pazientare ancora un po'.

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