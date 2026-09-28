Nuova Alpine A110, una scultura anticipa il design della terza generazione

Alpine torna a mettere mani, per la seconda volta nei suoi 71 anni di storia, alla sua vettura più icona, la A110. Il marchio sportivo di Renault ha svelato una scultura in scala reale che anticipa il design della A110 di terza generazione, definendo l’opera come una “visione artistica”, da leggere come uno strumento di ricerca dei designer e non come l’auto finita.

Cosa aspettarsi dalla nuova A110

L’opera è un volume fantasma coperto da un velo blu e sembra sospesa in levitazione. Alpine spiega che drappeggiare un velo su una carrozzeria, invece di nasconderla, permette ai designer di leggerne proporzioni e intenzioni. Il velo suggerisce anche leggerezza e aerodinamica. Tra le fonti d’ispirazioni c’è il Concorde, nel momento in cui rompe il muro del suono.

Nuova Alpine A110, il dettaglio del frontale

Sotto il velo si riconoscono proporzioni e assetto della Berlinette originale e dell’A110 attuale. Restano il muso a V e la doppia firma luminosa. La linea di cintura corre da un muso a squalo fino a una coda ribassata, con un abitacolo a goccia inserito tra quattro passaruota molto pronunciati. Il risultato, dice Alpine, è uno stile dinamico, sinuoso e puro. In queste prime immagini c’è chi intravede anche fari esagonali e fiancate più scolpite, notando che l’altezza resterebbe simile a quella dell’A110 di oggi.

Alpine A110, la scultura della nuova generazione

La A110 di terza generazione poggerà sulla nuova Alpine Performance Platform, presentata in primavera nel piano FutuREady del gruppo Renault. A luglio un prototipo di sviluppo battezzato A110 FUTURE ha corso in pubblico al Festival of Speed di Goodwood, con una carrozzeria derivata dalla versione attuale e semplicemente allungata per le nuove dimensioni della piattaforma. Per tenere l’auto questa sarà la prima A110 elettrica con le batterie davanti e dietro anziché nel pianale,

L’attuale A110 ha chiuso la produzione il 1° luglio dopo 28.701 esemplari con la nuova produzione che partirà con la coupé a due posti, seguita da una quattro posti e da una variante scoperta.

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