Alpine A290, debutta la Collection: nuovi colori e dettagli esclusivi

Alpine sarà presente al Salone dell'Auto di Parigi 2026 che prenderà il via il 12 ottobre. Sfruttando questo palcoscenico, il marchio francese metterà in risalto il programma Atelier Alpine che permette di valorizzare il suoi modelli consentendo ai clienti di personalizzare le vetture in base ai loro gusti.

Intanto, la casa automobilistica ha annunciato l'arrivo del nuovo allestimento Collection dedicato ad Alpine A290. La compatta elettrica potrà essere scelta in questa nuova versione che offre nuovi equipaggiamenti, con elementi esclusivi Atelier Alpine. Allestimento disponibile sia sul modello da 180 CV e sia su quello da 220 CV.

Alpine A290 Collection

Partendo dalle basi della GT e GT Performance, Alpine ha sviluppato questo allestimento che propone il colore Bianco Nival con tetto nero di serie, passaruota in tinta carrozzeria, oltre a cerchi Snowflake diamantati da 19 pollici. Inoltre, abbiamo pinze dei freni anteriori Grigio Argento.

Alpine A290 Collection

Per quanto riguarda gli interni, Collection propone rivestimenti in tessuto rivestito goffrato / tessuto Blu profondo / Grigio Evee, oltre a un nuovo volante nero riscaldato. Questa combinazione sarà esclusiva per le Alpine A290 GT Collection e GT Performance Collection.

Alpine A290 Collection

Sempre solamente per questo nuovo allestimento, Alpine offrirà ai clienti la possibilità di poter scegliere la nuova tinta Bleu Tempête Mat con tetto nero. Tra gli optional, l'Alpine Telemetrics, i Pack Driving e Safety ed elementi di personalizzazione quali la bandiera francese sul montante C, il logo volante e i coprimozzo Bleu Alpine.

Maggiore personalizzazione per Alpine A390

Alpine A390 presenta nuove configurazioni Atelier Alpine, che sottolineano il carattere sportivo del modello. Per la GTS arriva la nuova tonalità Bleu Tempête Mat con tetto nero, oltre a nuovi sedili sportivi Alpine in vera pelle Nappa in tinta Grigio, i monogrammi Alpine nella nuova tinta Pale, cerchi forgiati Snowflake da 21 pollici con finitura semi-diamantata in Pale, oltre a nuovi inserti in fibra di carbonio Damier opaca sulla console, sulla plancia e sul guscio posteriore dei sedili Sabelt.

Alpine Collection

A110 elettrica

Piccola novità anche sulla nuova A110 elettrica attualmente in sviluppo. Un'anteprima dello stile della nuova sportiva è prevista per il 28 settembre.

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