Alfa Romeo Cuorerosso, svelato il nome del nuovo concept

Nei giorni scorsi dopo la pubblicazione del teaser, Alfa Romeo aveva condiviso un breve filmato con i possibili nomi del prossimo concept. Ora il nome c’è. Alfa Romeo ha comunicato che il concept che presenterà al Salone di Parigi il prossimo 12 ottobre si chiamerà Cuorerosso.

Il significato di Cuorerosso

Secondo Alfa Romeo, il nome unisce due elementi fondamentali della sua identità. «Rosso» richiama la passione e il carattere distintivo di Alfa Romeo, «cuore» simboleggia il legame emotivo tra il marchio e chi la guida. Nel comunicato si legge che «in Cuorerosso questi due elementi battono all’unisono, dando forma a una dichiarazione d’intenti che va oltre il nome e racconta un’auto del futuro pensata prima di tutto per emozionare».

Nel filmato, condiviso su Instagram, scorrevano rapidamente venti possibili nomi, tra cui Battito, Passione, DNA, Leonardo e Italia, con l’invito a lasciare la propria preferenza nei commenti. Cuorerosso era tra i nomi presenti, ma il marchio non ha rivelato se la scelta finale sia legata a quel sondaggio oppure no. Alfa Romeo ha presentava il concept come il manifesto del futuro del marchio, legato a tre parole chiave: la sartorialità italiana, la sportività e il colore rosso. Al momento della diffusione del primo teaser era arrivato anche il richiamo al legame viscerale tra pilota e vettura.

Il comunicato di oggi non fornisce informazioni sull’aspetto, sulle dimensioni e sul motore. Non sappiamo quindi se la Cuorerosso avrà un motore termico, elettrico o ibrido, né se anticiperà un modello di serie. Il marchio parla di un’auto pensata «prima di tutto per emozionare», una formula che dice molto sull’intenzione e nulla sul progetto. Il concept sarà svelato al Salone di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026 al Paris Expo Porte de Versailles. Alfa Romeo sarà nel Padiglione 4, e la conferenza stampa è fissata per il 12 ottobre alle 10:55.

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