Alfa Romeo Giulia, maxi sconto di 10.000 euro e rate da 449 euro a settembre

Alfa Romeo Giulia rimarrà ancora in vendita fino alla fine del 2027, in attesa di capire se davvero ci sarà un'erede oppure no. Modello che poggia sulla piattaforma Giorgio e che offre un'ottima dinamica di guida. Per spingere sulle vendite, per il mese di settembre, la berlina continua a essere proposta con un'offerta finanziamento che prevede uno sconto di circa 10.000 euro sul prezzo di listino. Si potrà quindi mettere nel garage di casa il modello diesel da 210 CV con rate da 449 euro. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire i dettagli dell'offerta della casa automobilistica.

Alfa Romeo Giulia: sconto, finanziamento e rate

La protagonista è la Giulia 2.2 diesel da 210 CV, Model Year 2025, in allestimento Sprint. Prezzo di listino 57.750 euro. Grazie al contributo di Alfa Romeo e delle Concessionarie, fino alla fine di settembre il prezzo è scontato a 47.345 euro.

Aderendo al finanziamento, è previsto un anticipo di 12.178 euro. Sarà così possibile portarsi a casa la berlina con 47 rate mensili da 449 euro. Prevista poi una maxi rata finale pari al Valore Garantito Futuro di 20.321 euro. TAN(FISSO) 4,75% TAEG 5,83%. Di seguito i completi dettagli dell'offerta finanziaria come riportato sul sito della casa automobilistica.

Alfa Romeo Giulia MY25 2.2 Turbo Diesel 210cv, allestimento Sprint listino 57.750 euro. Prezzo Promo 47.345 euro. Anticipo 12.178 euro - Importo Totale del Credito 35.437,64 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 41.513,14 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 5.373,86 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 89,64 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate come segue: 47 rate da 449 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 20.320,5 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 4,75%, TAEG 5,83%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 80.000 km. .

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