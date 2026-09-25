Alfa Romeo Luna Rossa: ecco la nuova serie speciale per Junior, Tonale, Giulia e Stelvio

Le nuove Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa sono già ordinabili

Alfa Romeo ha scelto Napoli, in occasione della seconda Preliminary Regatta dell’America’s Cup 2027, per presentare ufficialmente la nuova Edizione Luna Rossa, serie speciale che sarà disponibile sui modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Modelli speciali che si riconoscono per il logo rosso dedicato, livree specifiche, una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni e personalizzazioni esclusive per esterni e interni.

Gli ordini sono già stati aperti e abbiamo anche i prezzi. Entriamo nei dettagli.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa

Esternamente, il B-SUV si caratterizza da un nuovo grigio, ispirato dalle tonalità dei Personal Flotation Device (giubotti di salvataggio) indossati dal team a bordo. Inoltre, troviamo il liner Luna Rossa che attraversa la fiancata. Volendo, questa edizione speciale è proposta pure nelle colorazioni bianco e nero. L'estetica è impreziosita dal logo Alfa Romeo rosso dedicato e dal body kit con finitura Glossy Black. Di serie troviamo cerchi da 18 pollici Glossy Black.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa

La personalizzazione continua anche all'interno dell'abitacolo dove troviamo tonalità scure con dettaglio rossi a contrasto. Sul volante c'è il logo Alfa Romeo rosso. Junior propone inoltre pannelli porta e sedili specifici che combinano materiali premium e arricchiti da dettagli grigi, cuciture e logo Luna Rossa, oltre a grafiche dedicate su plancia e tunnel centrale. Particolarità, il marchio ha utilizzato la tecnologia 3D Knit per i rivestimenti dei sedili. La particolare lavorazione a filo continuo consente di realizzarli attraverso un processo più efficiente, basato su un unico componente e un’unica fodera, riducendo l’impiego di materiale e gli scarti di lavorazione.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa

Il legame con Luna Rossa continua. Ad esempio, sulla Junior il rivestimento del tunnel centrale e sulla fascia plancia introduce una nuova grafica ispirata alla struttura delle vele. Inoltre, il B-SUV è dotato di pedaliera sportiva in alluminio e battitacco con scritta Alfa Romeo in alluminio.

Junior Edizione Luna Rossa è disponibile sia con motorizzazione ibrida che elettrica. I prezzi? Si parte da 37.800 euro per la Hybrid 145 CV.

Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa

La caratterizzazione estetica di questa serie speciale è molto simile a quella della Junior, con alcune differenze. I cerchi Glossy Black sono da 20 pollici. Inoltre, Tonale abbina sedili in tessuto premium e con logo Luna Rossa a nuove cuciture grigie tono su tono su plancia e pannelli porta, il tutto completato da finiture nere su console centrale, pannelli porta e bocchette di aerazione. All'interno dell'abitacolo troviamo anche un nuovo sistema d'illuminazione ambientale specifico per questo modello.

Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa

Il SUV propone anche un impianto frenante sportivo Brembo con pinze freno rosse. Tonale Edizione Luna Rossa è disponibile in tutte le motorizzazioni, compresa la versione Plug-In Hybrid Q4, che combina un motore a quattro cilindri da 1,3 litri da 270 CV, un cambio automatico a 6 rapporti e la trazione integrale Q4. I prezzi partono dai 48.950 euro della motorizzazione diesel 130 CV.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Luna Rossa

Questi modelli in edizione speciale puntano sulla fibra di carbonio che troviamo su diversi elementi della carrozzeria come lo scudetto frontale e le calotte specchio con logo Luna Rossa. Giulia e Stelvio Luna Rossa sono disponibili nelle colorazioni bianco (standard), nero e rosso Etna extra serie (optional) e adottano il logo Luna Rossa sugli specchietti retrovisori. Su Giulia, le minigonne e lo spoiler in carbonio richiamano la versione Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Edizione Luna Rossa

Cerchi da 19 pollici su Giulia e da 21 pollici su Stelvio, con pinze dei freni di colore rosso. Salendo a bordo, troviamo il liner Luna Rossa che attraversa i sedili e l’inserto in carbonio della plancia. Rivestimenti in pelle e tessuto ECONYL 100% riciclato, realizzato con il nylon ottenuto dal recupero delle reti da pesca dai fondali marini.

Andando avanti, questa serie speciale Luna Rossa per Giulia e Stelvio offre pannelli porta rivestiti in pelle che si combinano con decorazioni in carbonio estese a plancia, console centrale e porte. Completano la personalizzazione il logo Alfa Romeo rosso sul volante e la grafica Luna Rossa sulla plancia. Di serie, l’impianto Hi-Fi Harman Kardon e le sospensioni a controllo elettronico.

Alfa Romeo Giulia Edizione Luna Rossa

Entrambi i modelli Edizione Luna Rossa sono equipaggiati con il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti, con trazione posteriore sulla versione da 160 CV e integrale Q4 su quella da 210 CV. Si parte dai 71.250 euro per Giulia e 73.350 euro per Stelvio.

Le competenze tecniche di Alfa Romeo per il team Luna Rossa

La partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa va oltre la classica sponsorizzazione. Le competenze maturate da Alfa Romeo nel campo della simulazione, della dinamica del veicolo e dell'analisi virtuale vengono oggi messe a disposizione anche della squadra tecnica di Luna Rossa, che cura interamente lo studio aerodinamico dell'imbarcazione e ne fornisce i carichi aerodinamici come input delle analisi virtuali.

Alfa Romeo sta collaborando alla scrittura e ora messa a punto in ottica prestazionale dei software di controllo dei circuiti che movimentano le vele di Luna Rossa. Questi software vengono anzitutto testati al simulatore di Luna Rossa per verificare in virtuale il loro funzionamento, e quindi rilasciati anche per la navigazione sulla barca vera e testati dall’equipaggio.

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