Alfa Romeo Tonale diesel, 6.000 euro di sconto e finanziamento a interessi zero

Alfa Romeo Tonale è un modello molto importante per la casa automobilistica e a metà ottobre 2025 aveva ricevuto un restyling. Una piccola rinfrescata al suo look per poter continuare a competere su di un mercato sempre più complesso e combattuto. Per il mese di settembre 2026, Alfa Romeo Tonale è in promozione, con una particolare offerta che prevede interessi zero e zero maxi rata finale. Entriamo nei dettagli e scopriamo i contorni di questa promozione.

Alfa Romeo Tonale in offerta

Il modello protagonista di questa promozione è la Tonale dotata della motorizzazione diesel da 130 CV. In particolare, in allestimento base che include, tra le altre cose, il sistema infotainment da 10.25 pollici, 2 porte USB, Bluetooth e comandi vocali, apertura/chiusura porte senza chiave, cerchi in lega da 17 pollici Aero e telecamera posteriore di parcheggio con griglie dinamiche. Il prezzo di listino? 40.700 euro.

La promozione con finanziamento, tutti i dettagli

L'offerta, innanzitutto, è valida solamente fino alla fine del mese di settembre e riguarda esclusivamente le vetture in pronta consegna. Aderendo al Finanziamento, Alfa Romeo offrirà uno sconto di 6.000 euro che porta il prezzo a 34.700 euro.

Previsto poi un anticipo di 16.431 euro e 48 rate da 399 euro. Come accennato all'inizio, nessun interesse e non è prevista alcuna maxi rata finale. Ecco i dettagli del finanziamento come riportato sul sito Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale MY26 1.6 130cv Diesel, allestimento base: Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 40.700 euro. Prezzo Promo 34.700 euro. Anticipo 16.431 euro - Importo Totale del Credito 18.540 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 19.119,40 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 0 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 47,40 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate da 399 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 2,49%.

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