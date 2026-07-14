Nuovo C-SUV Alfa Romeo: ecco la prima immagine ufficiale

Ci sono diverse novità in arrivo da Alfa Romeo nei prossimi anni. Nel 2027, per esempio, farà il suo debutto un nuovo C-SUV. Come sarà? Oggi, in occasione del Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha mostrato una prima immagine ufficiale, in realtà solo un particolare di questo nuovo e atteso modello.

Produzione a Melfi e piattaforma STLA Medium

Del nuovo C-SUV Afa Romeo sappiamo ancora poco. Questo modello è stato disegnato dal Centro Stile Alfa Romeo a Torino e sarà poi prodotto presso lo stabilimento di Melfi in Italia. Significa che sarà molto importante per i piani di sostenibilità dell'impianto produttivo italiano. La prima immagine ufficiale condivisa da Capellano non permette di capire molto. Si intravede solamente un particolare dei gruppi ottici posteriori.

Certamente ne sapremo molto di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che lo sviluppo procede. Il fatto che sia stato già possibile condividere un teaser sta a significare che il design del nuovo modello è per lo più già completato. Possibile che verso la fine dell'anno possano iniziare ad apparire su strada i primi muletti.

C'è però un dettaglio importante. Il nuovo C-SUV nascerà sulla piattaforma STLA Medium, la stessa utilizzata, per esempio, dalla nuova Jeep Compass. Questo significa che il nuovo modello sarà poi proposto sul mercato con una gamma di motorizzazioni multienergia. Possiamo immaginarci versioni Mild Hybrid, Plug-in ed elettriche.

Appuntamento al 2027

A questo punto non possiamo fare altro che attendere novità sullo sviluppo del nuovo C-SUV della Casa del Biscione, molto importante per i suoi piani di crescita.

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