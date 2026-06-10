Alfa Romeo Junior Veloce: il test a Varano cambia le prospettive

L'Alfa Romeo Junior Veloce è la prima elettrica del Biscione e, vista la genealogia, è pensata per chi vuole guidare davvero. 280 CV, 345 Nm di coppia, un differenziale Torsen per gestirli e lo sterzo più diretto della categoria.
Sulla carta è tutto quello che ti aspetti da un'Alfa sportiva. E quando l'ho provata a Balocco — prima sul tracciato Langhe, poi sul lungo e veloce Misto Alfa — mi aveva convinto in pieno. Poi sono arrivato a Varano de' Melegari, e le carte si sono un po' rimescolate.
Varano mette a nudo i limiti della Junior elettrica
Il circuito di Varano è un posto cattivo per certe auto. Frenate secche, curve e chicane lentissime, e poi gas a tutta da velocità molto basse: un susseguirsi di sollecitazioni che rende la guida di questa Junior particolarmente ''fisica''. Soprattutto quando l'asfalto si scalda e le gomme non sono più al meglio.
In frenata l'ho sentita pesante, e gli spazi si allungavano più di quanto avrei voluto. E in uscita di curva, affondando l'acceleratore, il Torsen mi restituiva reazioni decise sul volante: ho dovuto guidarla un po' di forza per riallineare lo sterzo e indirizzarla con precisione verso la piega successiva. Non è sgradevole in assoluto, ma rende difficile pennellare le traiettorie alla ricerca del miglior crono.
Perché a Balocco era tutta un'altra storia
Sul tracciato Langhe e sul Misto Alfa la Junior Veloce mi era piaciuta tantissimo. Lì le curve sono più scorrevoli — con una sola eccezione — e il carattere dell'auto trova il suo habitat naturale. Il Torsen lavora in modo più progressivo e la coppia immediata dell'elettrico si trasforma in un vantaggio netto.
Ciò permette di aggiungere una tessera al puzzle della sua personalità, che aiuta a formulare un verdetto più sfumato che in precedenza. La Junior Veloce non è un'auto da trackday universale (al netto delle riserve che molti appassionati hanno a prescindere, per questo tipo di motorizzazione).
Su certi circuiti può risultare meno a suo agio di quanto ci si aspetti, ma questo non cancella quello che sa fare su strada. Su un percorso normale, tra le curve di una provinciale o di un passo di montagna, questa elettrica Alfa Romeo danza con una vérve che poche rivali sanno eguagliare. Le emozioni che ti regala sono quelle di una vera sportiva — immediate, precise, coinvolgenti. Basta scegliere il contesto giusto.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6
|136 / 100
|30.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Sprint
|136 / 100
|32.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Ti
|136 / 100
|33.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Sprint
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|35.250 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Ti
|136 / 100
|36.750 €
|Junior 1.2 145CV Hybrid eDCT6 Q4 Milano Cortina 2026
|136 / 100
|38.250 €
|Junior Elettrica 156cv
|- / -
|39.500 €
|Junior Elettrica 156cv Sprint
|- / -
|41.000 €
|Junior Elettrica 156cv Speciale
|- / -
|42.500 €
|Junior Elettrica 280cv Veloce
|- / -
|48.500 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Alfa Romeo Junior visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Alfa Romeo Junior
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.