Alfa Romeo Junior Veloce: il test a Varano cambia le prospettive

L'Alfa Romeo Junior Veloce è la prima elettrica del Biscione e, vista la genealogia, è pensata per chi vuole guidare davvero. 280 CV, 345 Nm di coppia, un differenziale Torsen per gestirli e lo sterzo più diretto della categoria.

Sulla carta è tutto quello che ti aspetti da un'Alfa sportiva. E quando l'ho provata a Balocco — prima sul tracciato Langhe, poi sul lungo e veloce Misto Alfa — mi aveva convinto in pieno. Poi sono arrivato a Varano de' Melegari, e le carte si sono un po' rimescolate.

Varano mette a nudo i limiti della Junior elettrica

Il circuito di Varano è un posto cattivo per certe auto. Frenate secche, curve e chicane lentissime, e poi gas a tutta da velocità molto basse: un susseguirsi di sollecitazioni che rende la guida di questa Junior particolarmente ''fisica''. Soprattutto quando l'asfalto si scalda e le gomme non sono più al meglio.

In frenata l'ho sentita pesante, e gli spazi si allungavano più di quanto avrei voluto. E in uscita di curva, affondando l'acceleratore, il Torsen mi restituiva reazioni decise sul volante: ho dovuto guidarla un po' di forza per riallineare lo sterzo e indirizzarla con precisione verso la piega successiva. Non è sgradevole in assoluto, ma rende difficile pennellare le traiettorie alla ricerca del miglior crono.

Perché a Balocco era tutta un'altra storia

Sul tracciato Langhe e sul Misto Alfa la Junior Veloce mi era piaciuta tantissimo. Lì le curve sono più scorrevoli — con una sola eccezione — e il carattere dell'auto trova il suo habitat naturale. Il Torsen lavora in modo più progressivo e la coppia immediata dell'elettrico si trasforma in un vantaggio netto.

Ciò permette di aggiungere una tessera al puzzle della sua personalità, che aiuta a formulare un verdetto più sfumato che in precedenza. La Junior Veloce non è un'auto da trackday universale (al netto delle riserve che molti appassionati hanno a prescindere, per questo tipo di motorizzazione).

Su certi circuiti può risultare meno a suo agio di quanto ci si aspetti, ma questo non cancella quello che sa fare su strada. Su un percorso normale, tra le curve di una provinciale o di un passo di montagna, questa elettrica Alfa Romeo danza con una vérve che poche rivali sanno eguagliare. Le emozioni che ti regala sono quelle di una vera sportiva — immediate, precise, coinvolgenti. Basta scegliere il contesto giusto.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2026