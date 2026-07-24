Alfa Romeo Giulia, niente nuovo restyling? Arriva il kit Hawk Edition di Gevalto

L'attuale Alfa Romeo Giulia è sul mercato dal 2016 e come sappiamo ci rimarrà almeno fino al 2027. Ancora non è davvero chiaro se arriverà un'erede diretta, sebbene la casa automobilistica abbia detto di voler rimanere nel segmento D. In ogni caso, l'attuale modello rimarrà in vendita ancora per un po'. Non arriveranno aggiornamenti, al massimo, serie speciali. C'è però chi ha pensato di proporre un nuovo restyling alla Giulia per renderla un po' più attuale.

Il preparatore croato Gevalto ha infatti realizzato un nuovo pacchetto dedicato alla Giulia che permette di rivedere l'estetica della berlina, rendendola più moderna e aggressiva.

Ecco come cambia Alfa Romeo Giulia

La modifica più rilevante della Giulia Hawk Edition di Gevalto è un paraurti anteriore ridisegnato che può essere montato su tutte le versioni della berlina, tranne la Quadrifoglio. Il nuovo paraurti è molto più elaborato di quello originale e presenta prese d'aria dalle forme più sportive con una griglia a nido d'ape. C'è pure uno splitter maggiormente pronunciato. Lo scudetto Alfa presenta adesso una cornice nera. Questa configurazione conferisce alla Giulia un aspetto più aggressivo.

Alfa Romeo Giulia Gevalto

Gevalto ha inoltre sviluppato un kit aerodinamico per la Giulia che include uno splitter, minigonne laterali più affilate, un diffusore posteriore con doppio terminale di scarico e uno spoiler posteriore. Kit di personalizzazione che sono esclusivamente estetici in quanto il preparatore non offre aggiornamenti per assetto o motore. Insomma, l'aspetto cambia ma le prestazioni rimangono quelle originali.

Prezzi

Quanto costa dare una svecchiata al look della Giulia? I preordini per la Hawk Edition sono ora aperti, con disponibilità a partire dal primo ottobre. Il paraurti anteriore e lo splitter non verniciati costano 670 euro, mentre il kit Stage 2 con la griglia ha un prezzo di 770 euro. In entrambi i casi, il veicolo mantiene i fari e la griglia di serie.

Per quanto riguarda il kit aerodinamico Gevalto, servono 220 euro per lo splitter, 280 euro per le minigonne laterali, 480 euro per il diffusore con i terminali di scarico e 205 euro per lo spoiler posteriore. Si può acquistare il tutto in un unico pacchetto a 950 euro.

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