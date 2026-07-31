Alfa Romeo testa la Giulia Quadrifoglio 2027: il V6 si prepara all'era Euro 7

Ancona non è chiaro quale sarà il futuro di Alfa Romeo Giulia. Sappiamo che la casa automobilistica sta valutando alcune opzioni ma ancora non sappiamo esattamente quale sarà la strada presa. C'è però una cosa certa e cioè che l'attuale modello rimarrà in produzione almeno per tutto il prossimo anno. In gamma rimane anche la più sportiva versione Quadrifoglio che si sta preparando alla nuova era Euro 7 con l'introduzione del nuovo Model Year. Le immagini condivise da Walter Vayr mostrano un muletto della Giulia Quadrifoglio 2027 intento a effettuare test su strada.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027

Non sono presenti camuffamenti perché non ci sarà alcun restyling. La casa automobilistica aveva già chiarito in passato che non avrebbe aggiornato ulteriormente la Giulia. L'aspetto, dunque, rimane sempre lo stesso. Stesso discorso vale anche per l'abitacolo. Al massimo potrebbe arrivare qualche nuovo colore ma di base non ci saranno novità estetiche.

Il nuovo Model Year introdurrà principalmente una sola grande novità e cioè il motore aggiornato per rispettare le nuove normative sulle emissioni.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si aggiorna a Euro 7

Sotto al cofano troviamo un motore V6 biturbo di 2,9 litri di cilindrata. Attualmente, questa unità eroga 520 CV ed è abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti. L'aggiornamento a Euro 7 potrebbe portare a una riduzione di potenza. Pensiamo ad esempio al V8 turbo di 4,4 litri di BMW che ha perso circa 40 CV. Capiterà la stessa cosa anche con il V6 di Alfa Romeo?

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2027

Non lo sappiamo al momento e ovviamente la speranza è che l'unità della Quadrifoglio possa entrare nell'era Euro 7 continuando a offrire sempre le medesime prestazioni. La possibilità comunque c'è e non si può fare altro che attendere novità direttamente dalla casa automobilistica. A quel punto capiremo se le modifiche apportate al V6 hanno comportato una riduzione di potenza oppure no. Non rimane che attendere.

Foto spia: Walter Vayr via Facebook

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