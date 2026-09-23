Anticipazioni

Alfa Romeo, Battito o Passione? Questa è la lista dei possibili nomi della sportiva

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2 ore fa - La nuova sportiva Alfa Romeo ha già 20 possibili nomi

Il nuovo concept di Alfa Romeo sarà presentato al Salone di Parigi il 12 ottobre 2026
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Sappiamo che al Salone di Parigi 2026 che prenderà il via il 12 ottobre, Alfa Romeo porterà un misterioso concept che dovrebbe anticipare la sua prossima sportiva. Di questa vettura non sappiamo quasi nulla. Un recente teaser mostrava solamente un piccolo dettaglio della carrozzeria facendo capire che il concept si caratterizzerà per una colorazione rossa.

Non sappiamo nulla sulla scheda tecnica: sarà dotato di un motore endotermico o elettrico? Bisognerà attendere ancora un po' per scoprire tutti i segreti del nuovo progetto di Alfa Romeo. Intanto, però, la casa automobilistica ha voluto offrire alcuni indizi sul nome del concept.

Già perché attraverso la sua pagina Instagram ha condiviso un filmato all'interno del quale scorrono in rapida sequenza i possibili nomi del concept.

Il concept potrebbe chiamarsi così

Rallentando molto il filmato si possono leggere tutti. Quali sono?

  • Battito
  • Battito veloce
  • Battito rosso
  • Battito vero
  • Cloud
  • Cuore sportivo
  • Cuorerosso
  • Design
  • DNA
  • Future
  • Hearthbeat
  • History
  • Italia
  • Italian Red
  • Leonardo
  • Passione
  • Passionerossa
  • Red
  • The first step
  • Visceral

Alfa Romeo apre poi una sorta di votazione, chiedendo di lasciare la propria preferenza tra i commenti. Come si potrebbe chiamare la nuova sportiva della casa del biscione? Nell'elenco ci sono diversi nomi evocativi che potrebbero abbinarsi bene come Battito, DNA, Leonardo, Passione e Italia.

 
 
 
 
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Ipotesi se ne possono fare molte ma non possiamo fare altro che attendere il 12 ottobre quando Alfa Romeo toglierà i veli al concept della nuova sportiva. Non si può comunque escludere che prima di allora la casa automobilistica non possa condividere qualche ulteriore indizio.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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