Alfa Romeo e il teaser (molto criptico) della nuova Concept per Parigi

In vista del Salone dell'Automobile di Parigi 2026, Alfa Romeo ha diffuso una nota ufficiale per annunciare l'arrivo di una nuova concept car, definita come il manifesto del futuro del marchio. Le informazioni concrete al momento sono poche e l'immagine ufficiale è difficile da interpretare, ma la volontà di stuzzicare l'attenzione degli appassionati è evidente.

Pochi dettagli e molte suggestioni

Nel comunicato, la Casa del Biscione punta molto sull'evocazione dei valori storici del brand: il legame viscerale tra guidatore e vettura, l'artigianalità e il piacere di guida autentico. La nuova creazione viene descritta attraverso la combinazione di tre ingredienti fondamentali, vale a dire la maestria sartoriale italiana, la sportività intesa come tensione al dinamismo e l'immancabile colore rosso.

Per il momento non sono state condivise informazioni dettagliate né schede tecniche. La nota preferisce sottolineare l'impatto emotivo del progetto e la forza creativa del marchio all'interno del gruppo Stellantis.

L'appuntamento al Paris Expo

Per capire quali forme e contenuti proporrà davvero questa visione, dovrai attendere l'apertura della rassegna parigina. La vettura sarà esposta presso il centro Paris Expo Porte de Versailles, all'interno del padiglione 4, dal 12 al 18 ottobre 2026.

Se vuoi seguire la presentazione in diretta, la conferenza stampa Alfa Romeo è in programma il 12 ottobre alle ore 10:55. Resta da vedere se il prototipo si rivelerà un puro esercizio di stile o se offrirà indicazioni più precise sui modelli di serie dei prossimi anni.

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