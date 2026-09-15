Alfa Romeo Junior Hybrid, 5.000 euro di vantaggi e rate da 159 euro

Per il mese di settembre 2026, Alfa Romeo offre una promozione sulla Junior che prevede un vantaggio cliente di 5.000 euro per tutti. Contestualmente propone offerte finanziamento che permettono di portare a casa il B-SUV con rate da 159 euro al mese. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le condizioni economiche.

Alfa Romeo Junior Hybrid 145 CV: offerta finanziamento

Questa versione del B-SUV può contare su di un 3 cilindri turbo di 1,2 litri abbinato a un cambio automatico che integra al suo interno una piccola unità elettrica da 29 CV per una potenza massima di sistema pari a 145 CV. Nell'allestimento Sprint, il B-SUV è proposto con un prezzo di listino di 32.950 euro ma grazie alla promo Alfa Romeo, il prezzo scende a 27.950 euro. Per quanto riguarda il finanziamento, è previsto un anticipo di 6.012 euro. Il contratto prevede poi 35 rate da 159 uro e una maxi rata finale pari al valore futuro garantito di 20.963,2 euro. TAN (fisso) 5,75%, TAEG 7,49%.

Di seguito i completi dettagli dell'offerta economica del finanziamento per Junior Hybrid 145 CV come riportato sul sito Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior ibrida MY26 1.2 145CV Hybrid eDCT6, allestimento Sprint: Prezzo di Listino (IPT e contributo PFU esclusi) 32.950 euro. Prezzo Promo 27.950 euro. Anticipo 6.012 euro - Importo Totale del Credito 22.209,19 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 26.584,77 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 3.755,01 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 56,57 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 159 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Futuro Garantito) 20.963,2 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro/anno. TAN (fisso) 5,75%, TAEG 7,49%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

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