Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: la più esclusiva di tutte

Alfa Romeo 33 Stradale è un vero gioiello, una supercar in grado di emozionare sin dal primo sguardo. Al Museo di Arese è stata presentata ''Perla Nera'', uno dei 33 esemplari in cui sarà prodotta la supercar, forse una delle interpretazioni più particolari del programma di personalizzazione dedicato alla nuova 33 Stradale. Il nome è stato scelto e registrato appositamente dal cliente, un collezionista, che esprime al meglio l’identità ''full black'' della vettura.

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Carrozzeria totalmente in carbonio a vista

Ogni esemplare della 33 Stradale è speciale e questo presenta alcune caratteristiche che lo rendono ancora più esclusivo. Infatti, è l'unico della serie limitatissima in cui il carbonio diventa parte integrante del linguaggio stilistico. Infatti, la supercar è l’unica della serie a sfoggiare una carrozzeria totalmente in carbonio a vista con finitura opaca, realizzata attraverso una speciale disposizione delle fibre studiata per esaltarne forme, simmetrie e volumi.

Più nello specifico, la stesura del carbonio è stata effettuata a mano all’interno dello stampo, disponendo le fibre con estrema precisione per assecondare il disegno delle superfici e valorizzarne forme e volumi. La stessa cura e attenzione ha caratterizzato tutte le fasi successive, dai rigorosi controlli di qualità fino all’assemblaggio finale.

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera si caratterizza per ulteriori dettagli unici e cioè gli esclusivi cerchi completamente neri e l’assenza di loghi esterni, a eccezione quelli del marchio.

Interni: dominano il carbonio e l'Alcantara

Ogni dettaglio è stato sviluppato appositamente secondo le preferenze del proprietario, come dimostra il sedile sportivo realizzato appositamente su misura. I rivestimenti dell'abitacolo sono un mix di carbonio e Alcantara a rimarcare l'esclusività della vettura. Lo sviluppo su misura ha coinvolto anche il disegno della tipica sellatura Alfa Romeo ''a cannelloni'', successivamente ripreso sui pannelli porta e sui brancardi. Il poggiatesta è stato ridisegnato per ottimizzare la distanza della superficie di contatto e integrare un elemento in carbonio con il nome ''Perla Nera''. La speciale denominazione del modello la troviamo poi in diversi dettagli dell’abitacolo.

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera

Motore V6

La base tecnica della 33 Stradale è, come sappiamo, quella della Maserati MC20. Troviamo quindi un motore V6 biturbo da 3 litri che sviluppa oltre 630 CV, abbinato al cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. Le prestazioni? Una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

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