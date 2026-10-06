Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio si aggiornano: nuove dotazioni e personalizzazioni

Alfa Romeo aggiorna la gamma delle sue vetture con l'introduzione del nuovo Model Year. In particolare, Junior, Tonale, Giulia e Stelvio ampliano le possibilità di personalizzazione e si arricchiscono di nuovi contenuti e tecnologie. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la meccanica.

Alfa Romeo Junior, le novità

Per il B-SUV arrivano nuovi interni per alzare l'asticella della qualità percepita. Ci sono per esempio nuovi pannelli porta dal design più sofisticato con cuciture a contrasto e rivestimenti soft touch morbidi al tatto, nuovi sedili realizzati con materiali più ricercati e nuove grafiche e inedite finiture per plancia e tunnel centrale. Le versioni Junior e Sprint possono adesso contare sui nuovi interni Icona con sedili in tessuto premium di colore nero con logo del Biscione sullo schienale e cuciture a contrasto grigie e rivestimenti in Scuba nero per plancia, tunnel e pannelli porta.

Alfa Romeo Junior

Chi sceglierà invece gli allestimenti Ti e Veloce troverà di serie i nuovi interni Carbon, con sedili in Scuba nero e tessuto elettrosaldato premium con accenti rossi, nuovi rivestimenti nell’inedito materiale Microcloud per plancia, tunnel e pannelli porta e cuciture a contrasto di colore rosso. Tra gli optional, gli interni Sabelt in Alcantara neri con accenti rossi ed esclusivi rivestimenti in Alcantara su plancia, tunnel, bracciolo e pannelli porta. A completare le novità arriva nella gamma l’Edizione Luna Rossa che si caratterizza per gli esclusivi sedili in Scuba nero e tessuto premium 3D Knit grigio con loghi Luna Rossa sugli schienali anteriori e rivestimenti in Scuba con grafiche specifiche su plancia e tunnel centrale.

Adesso, la gamma Alfa Romeo Junior è composta dagli allestimenti Junior (base), Sprint, Ti e Veloce, cui si aggiunge la serie speciale Edizione Luna Rossa. In particolare, Junior, Sprint e Ti sono disponibili con il 1.2 ibrido da 145 CV, il 1.2 ibrido Q4 da 145 CV a trazione integrale e l’Elettrico da 156 CV (115 kW); le stesse alternative sono previste per l’Edizione Luna Rossa, mentre Veloce conferma l’Elettrico da 280 CV.

La versione Sprint offre, tra le altre cose, navigazione, passive entry, Adaptive Cruise Control, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, Wireless Charging Pad e Blind Spot Monitoring. L'allestimento Ti aggiunge ulteriori elementi come body kit nero lucido, il nuovo logo Ti sui parafanghi, ambient light multicolore, nuovi interni premium Carbon, sedili anteriori riscaldati e sedile guidatore regolabile elettricamente a sei vie, completo di supporto lombare elettrico e funzione massaggio.

Alfa Romeo Junior, interni

Junior Veloce, invece, propone cerchi da 20 pollici, vernice bicolore con tetto nero, body kit in Diabolik Black opaco e accenti in Rosso Brera, Scudetto Progresso e pinze freno rosse ne sottolineano la personalità, cui si aggiungono contenuti tecnici specifici come assetto ribassato di 25 mm, impianto frenante sportivo Alcon, differenziale autobloccante Torsen e barre antirollio con taratura dedicata.

Tra le personalizzazioni disponibili i nuovi cerchi da 19 pollici contraddistinti da un diametro più grande e una maggiore larghezza del battistrada (+10 mm) con pneumatici 225/45 R19. La gamma di cerchi si completa anche dei nuovi 18 pollici a tre fori con verniciatura grigio.

Junior Edizione Luna Rossa può contare invece su livrea dedicata sulle fiancate, cerchi da 18 pollici Glossy Black diamantati, Scudetto Progresso Glossy Black, loghi Alfa Romeo rossi e una caratterizzazione specifica anche nell’abitacolo.

Alfa Romeo Tonale, le novità

La gamma del C-SUV è composta dalle versioni Tonale (base), Sprint, Ti e Veloce fino all’esclusiva Edizione Luna Rossa. Già dall'allestimento base la dotazione di serie offre, tra le altre cose, firma luminosa Full LED 3+3, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, Alfa Connect da 10,25 pollici e numerosi sistemi di assistenza alla guida. La Sprint aggiunge Glossy Black Body Kit, cerchi da 18 pollici, dettagli in alluminio e illuminazione ambiente multicolore, mentre l'allestimento Ti punta su interni in pelle nera o rossa, sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati e volante riscaldato.

Alfa Romeo Tonale

Al vertice c'è Tonale Veloce, con cerchi da 19 pollici, fari Full LED Matrix, pinze Brembo rosse, sedili in Alcantara nera con accenti rossi e sospensioni elettroniche DSV – Dual Stage Valve. Per chi cerca qualcosa di più c'è la serie speciale Tonale Edizione Luna Rossa dove troviamo i nuovi cerchi specifici da 20 pollici Glossy Black diamantati, body kit nero lucido con inserti Dark Miron, livrea dedicata sulle fiancate, pinze Brembo rosse e loghi Alfa Romeo rossi mentre nell’abitacolo si trovano i sedili in 3D Knit e l’illuminazione ambiente multicolore con grafica ispirata alla vela.

Alfa Romeo Tonale, interni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Tonale si può avere con il 1.5 ibrido da 175 CV con cambio DCT7, il 1.6 Diesel da 130 CV con DCT6 e l’ibrido Plug-In Q4 da 270 CV, che abbinano elettrificazione e trazione integrale.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, le novità

Per quanto riguarda Giulia e Stelvio, la gamma resta articolata nelle versioni Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa e Quadrifoglio. In Unione Europea rimangono disponibili le motorizzazioni 2.2 turbodiesel da 160 CV, abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore, e il 2.2 turbodiesel da 210 CV con trazione integrale Q4. Nel Regno Unito e nelle altre Regioni è disponibile il motore 2.0 benzina GME da 280 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Al vertice ci sono sempre Giulia e Stelvio Quadrifoglio, entrambe spinte dal 2.9 V6 Bi-Turbo da 520 CV, con trazione posteriore per Giulia e integrale Q4 per Stelvio. Per quanto riguarda le dotazioni di serie, ci sono il quadro strumenti digitale “a cannocchiale” da 12,3 pollici, Alfa Connect Navi da 8,8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, Adaptive Cruise Control, retrocamera, Wireless Charger e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

L’Edizione Luna Rossa si distingue per il largo uso della fibra di carbonio, loghi dedicati e interni premium, impreziositi dal tessuto ECONYL in nylon rigenerato. Quadrifoglio continua invece a rappresentare la massima espressione delle prestazioni, grazie a soluzioni come Alfa Chassis Domain Control, sospensioni attive Alfa, differenziale meccanico autobloccante e un ampio ricorso alla fibra di carbonio. Su Stelvio Quadrifoglio arrivano inoltre di serie i cerchi da 21 pollici, che sostituiscono i precedenti 20 pollici. A completare l’aggiornamento sono i nuovi emblemi Alfa Romeo in bianco e nero sul cofano e sul portellone, mentre tra le tinte è ora disponibile anche il Blu Anodizzato.

Riordiamo, infine, che i clienti di Giulia e Stelvio Quadrifoglio ricevono un welcome kit che include un voucher per partecipare a una giornata di corso di guida presso la Driving Academy.

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