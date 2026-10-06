Alfa Romeo Italia: Domenico Graziano è il nuovo Managing Director

Importanti novità ai vertici di Alfa Romeo. Infatti, nell'ambito della nuova organizzazione di Stellantis Italia, guidata dalla Managing Director Antonella Bruno, Domenico Graziano assume il ruolo di Managing Director di Alfa Romeo in Italia. Prima di questa nomina, il manager si occupava con successo della rete vendita Jeep nel nostro Paese.

Adesso, Graziano è ''chiamato a guidare la crescita del marchio valorizzandone il patrimonio di innovazione, sportività ed eccellenza italiana''. In realtà, per il manager si tratta di un ritorno in Alfa Romeo. In precedenza e precisamente nel 2016, in qualità di Product Manager, aveva seguito il lancio di Alfa Romeo Stelvio.

Queste le prime parole di Domenico Graziano dopo l'annuncio del suo nuovo ruolo di Managing Director di Alfa Romeo in Italia.

Assumere la responsabilità di Alfa Romeo in Italia rappresenta per me un grande onore e una sfida entusiasmante. Questo incarico arriva a coronamento di un percorso professionale che mi ha consentito di crescere all’interno del Gruppo, confrontandomi con realtà e marchi diversi. Alfa Romeo è un brand unico, simbolo di passione, innovazione e orgoglio italiano nel mondo. Lavoreremo insieme alla rete e a tutta la squadra per valorizzarne ulteriormente il potenziale, consolidandone il posizionamento e accompagnando il successo dei prodotti in arrivo.

Il curriculum

Classe 1986, Domenico Graziano entra nel Gruppo nel 2010 per intraprendere un solido percorso professionale caratterizzato da una costante crescita e dall’assunzione di responsabilità sempre più rilevanti. Nel corso della sua carriera ha maturato una profonda conoscenza del settore automotive, mettendosi i luce per competenze commerciali e manageriali che lo hanno portato a ricoprire incarichi di crescente responsabilità.

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