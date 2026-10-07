Alfa Romeo Cuorerosso, ecco il sound del motore. E gli specchietti sono stranissimi...

Al Salone di Parigi che prederà il via il 12 ottobre, Alfa Romeo presenterà una novità molto attesa. Si tratta del nuovo concept Cuorerosso su cui c'è davvero tanta curiosità dato che potrebbe anticipare la nuova sportiva della Casa del Biscione.

Alfa Romeo Cuorerosso

Adesso c'è una piccola ma interessante novità. Già perché la casa automobilistica ha condiviso un nuovo teaser dedicato alla Cuorerosso, attraverso il suo account su Instagram. Mini video interessante perché oltre ad intravedere alcuni piccoli dettagli della vettura, sentiamo alla fine il suo sound.

Che cuore batte dentro la Cuorerosso?

Il video inizia a mostrare brevemente un dettaglio della parte sinistra e in particolare la zona dello specchietto retrovisore che sembra caratterizzarsi per una forma particolare, con una serie di tagli nella parte inferiore. Poi, dissolvenza e una scritta che rimanda al Salone di Parigi. Contestualmente, però, si sente il sound del concept. Sebbene ancora non sappiamo che cuore batte dentro la Cuorerosso c'è una certezza, sarà un modello endotermico e non elettrico. Sarà ancora un V6 come quello della nuova 33 Stradale?

Tra pochi giorni potremo finalmente scoprire su cosa Alfa Romeo sta lavorando ma tutti gli indizi portano a una sportiva, frutto del lavoro del nuovo reparto Bottega Fuoriserie. Non rimane che avere pazienza ancora un po'.

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