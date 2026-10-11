Alfa Romeo Cuorerosso, foto e video del concept svelato a Parigi

Al Salone dell'Auto di Parigi, Alfa Romeo ha tolto i veli alla Cuorerosso, una coupé 2+2 che non anticipa direttamente un modello di serie in arrivo domani mattina, ma traccia la rotta stilistica e tecnologica dei prossimi anni. Mettiti comodo: andiamo a scoprire com'è fatta, quali sono le sue forme e cosa c'è sotto questa scultura su quattro ruote.

Guardandola, la prima cosa che salta all'occhio è l'approccio stilistico che il Centro Stile ha battezzato Bellezza Necessaria. L'idea di base è semplice quanto rigorosa: eliminare tutto il superfluo per lasciare spazio unicamente all'essenziale. Niente orpelli inutili, insomma, ma volumi puri nati da un blocco ideale scolpito direttamente nella materia.

Le proporzioni parlano chiaro: parliamo di una vettura lunga 4.700 mm, larga 1.980 mm e alta appena 1.331 mm, con un passo di 2.930 mm e un peso (non proprio ''forma'') di 1.750 kg. Lateralmente vieni subito catturato dalla classica linea a Cuneo, un tratto distintivo che dà tensione alla fiancata e culmina nella mitica Coda Tronca, fondamentale per raggiungere un coefficiente aerodinamico (Cx) di 0,28.

Sul frontale, il Trilobo viene reinterpretato in chiave moderna: lo Scudetto centrale si fonde con la carrozzeria e integra una trama di piccoli elementi triangolari retroilluminati che dialogano con la Croce e il Biscione, creando una firma luminosa che, beh, fa decisamente colpo. L'accesso all'abitacolo è reso scenografico dalle porte posteriori controvento e dall'assenza delle tradizionali maniglie, sostituite da un comando touch sul tetto.

Entrare nella Cuorerosso significa fare un salto in un ambiente avvolgente, pensato sartorialmente intorno a chi guida. Trovi materiali ricercati come il nabuk Poltrona Frau lavorato a mano e un innovativo tessuto monofilamento traspirante sviluppato grazie all'esperienza di Luna Rossa nella vela oceanica.

Ma la vera chicca tecnologica è al posto guida. Dimentica i soliti schermi piatti: qui debutta il Cannocchiale Vivente, una strumentazione digitale ed evoluta che ti permette di scegliere tra due configurazioni. Se selezioni la modalità Immersivo mantieni la classica impostazione a due elementi, mentre passando a Concentrato i due cannocchiali si uniscono fisicamente in uno solo, in stile vettura da competizione.

A completare il quadro ci pensa il Magma Display sul tunnel centrale e il volante con tecnologia steer-by-wire, battezzato Con-tatto Volante, che unisce il feeling analogico ai comandi di ultima generazione.

Sotto il profilo tecnico, la Cuorerosso dimostra quanto la flessibilità sia centrale nella visione di Stellantis. Il concept nasce infatti per ospitare una gamma multi-energy, abbracciando soluzioni Full Electric, Plug-in Hybrid, Mild Hybrid e Full Hybrid.

Se guardiamo alla massima espressione della sportività del marchio, Alfa Romeo immagina un possibile powertrain 2.9 V6 Full Hybrid, abbinato alla trazione integrale Q4, a un convertitore di coppia e a un albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Tutti elementi che fanno pensare a un'evoluzione della meccanica della Giulia Quadrifoglio, anche se Alfa per ora la definisce una configurazione ipotetica, pensata per interpretare la filosofia del Biscione anche nell'era dell'elettrificazione, mettendo tecnologia e innovazione al servizio del piacere di guida.

Non resta che guardare le foto e i video ufficiali arrivati da Parigi: la stirpe degli Alfisti ha un nuovo punto di riferimento stilistico su cui sognare.

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