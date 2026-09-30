Nuova Omoda X: disegni, anticipazioni e data di lancio

Basta dare i numeri: il nuovo modello del Gruppo Chery sarà contraddistinto da una lettera. Preparati per l'arrivo della nuova Omoda X, un crossover che punta a fondere le proporzioni di una vettura sportiva con l'impostazione di un fuoristrada.
Quando e dove debutterà
Segna la data sul calendario: la prima mondiale della Omoda X si terrà il 20 ottobre 2026. L'evento, battezzato Omoda X Night, rientra nel programma dell'International User Summit previsto a Wuhu, in Cina, dal 18 al 24 ottobre. In quell'occasione verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le specifiche complete del modello.
Omoda X, un disegno dello stile Mecha
Stile Mecha e spirito da fuoristrada
Dal punto di vista del design, i primi tratti anticipati dal costruttore mostrano linee geometriche nette e una silhouette più affilata rispetto a quanto visto finora nella produzione del marchio.
Il linguaggio visivo si rifà all'estetica Mecha, un'impronta stilistica di ispirazione futuristica che ha debuttato con Omoda 4 al Salone di Torino e che qui viene abbinata a volumi rialzati e a una postura pensata per trasmettere robustezza. L'obiettivo dichiarato è spingere verso una maggiore caratterizzazione visiva, incrociando l'impostazione da ruote alte con un profilo dinamico.
L'offerta Omoda in Italia
L'arrivo della Omoda X si inserisce in un percorso di ampliamento della gamma italiana, dove il brand è attivo dal luglio 2024. Attualmente il listino comprende la Omoda 5 (disponibile con motore a benzina, full hybrid SHS-H ed elettrico), i SUV Omoda 7 e Omoda 9 dotati di tecnologia Super Hybrid SHS-P plug-in hybrid. Con questo nuovo capitolo, la casa punta ad allargare ulteriormente il proprio raggio d'azione verso chi cerca un'auto dalla forte personalità estetica.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.