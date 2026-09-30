Nuova Omoda X: disegni, anticipazioni e data di lancio

Prime anticipazioni e data del debutto per la nuova Omoda X, il crossover che unisce anima sportiva e vocazione fuoristrada

Basta dare i numeri: il nuovo modello del Gruppo Chery sarà contraddistinto da una lettera. Preparati per l'arrivo della nuova Omoda X, un crossover che punta a fondere le proporzioni di una vettura sportiva con l'impostazione di un fuoristrada.

Omoda X, 3/4 posteriore

Quando e dove debutterà

Segna la data sul calendario: la prima mondiale della Omoda X si terrà il 20 ottobre 2026. L'evento, battezzato Omoda X Night, rientra nel programma dell'International User Summit previsto a Wuhu, in Cina, dal 18 al 24 ottobre. In quell'occasione verranno svelati tutti i dettagli tecnici e le specifiche complete del modello.

Omoda X, un disegno dello stile Mecha

Stile Mecha e spirito da fuoristrada

Dal punto di vista del design, i primi tratti anticipati dal costruttore mostrano linee geometriche nette e una silhouette più affilata rispetto a quanto visto finora nella produzione del marchio.

Il linguaggio visivo si rifà all'estetica Mecha, un'impronta stilistica di ispirazione futuristica che ha debuttato con Omoda 4 al Salone di Torino e che qui viene abbinata a volumi rialzati e a una postura pensata per trasmettere robustezza. L'obiettivo dichiarato è spingere verso una maggiore caratterizzazione visiva, incrociando l'impostazione da ruote alte con un profilo dinamico.

L'offerta Omoda in Italia

L'arrivo della Omoda X si inserisce in un percorso di ampliamento della gamma italiana, dove il brand è attivo dal luglio 2024. Attualmente il listino comprende la Omoda 5 (disponibile con motore a benzina, full hybrid SHS-H ed elettrico), i SUV Omoda 7 e Omoda 9 dotati di tecnologia Super Hybrid SHS-P plug-in hybrid. Con questo nuovo capitolo, la casa punta ad allargare ulteriormente il proprio raggio d'azione verso chi cerca un'auto dalla forte personalità estetica.

VEDI ANCHE

Tags