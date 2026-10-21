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Omoda X, eccola dal vivo: stile da Transformer e interni da astronave. Immagini esclusive

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2 ore fa - 4x4 e motori PHEV o elettrici: cosa sappiamo

Presentato in versione concept durante la Omoda X Night a Wuhu, il nuovo SUV punta su design Mecha, tecnologia e versatilità
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Omoda X è il nuovo SUV di Omoda con design Mecha e trazione 4x4, presentato in concept a Wuhu durante la Omoda X Night. Arriverà su una nuova piattaforma con motori PHEV e BEV: la produzione dovrebbe partire a fine 2027 e le consegne nella primavera 2028.

Un taglio con il passato: il design Mecha

Un taglio con il passato. I tagli sono quelli del design Mecha, che segna l’inizio di un nuovo corso stilistico per Omoda. Lo stile passa da puntuto a sfaccettato e squadrato, con muscoli ben marcati. Per cominciare, Omoda ha scelto un SUV meno urbano e più propenso all’avventura.

Omoda X

Omoda X è stata disegnata dal team dedicato a Omoda e Jaecoo del Centro Stile Chery di Wuhu. È lunga circa 470 cm e si colloca tra Omoda 7 e Omoda 9. Il suo stile da Transformer muscoloso si distingue dalle linee a astronave tipiche di altri marchi cinesi e punta a dare a Omoda un’identità forte, come già accade per Jaecoo.

Più offroad che crossover: i numeri della 4x4

La scritta 4x4 sul montante posteriore è esplicita: Omoda X ti accompagna in ufficio tutti i giorni, ma non si tira indietro se vuoi lasciare l’asfalto. Non fa concorrenza alle vere 4x4 della famiglia Chery, le ICAUR, ma ha numeri da fuoristrada:

  • Altezza minima da terra: 20 cm
  • Profondità di guado: 70 cm
  • Capacità di traino: 1.800 kg
  • Lunghezza: circa 470 cm

Interni Mecha: tra navicella spaziale e Lamborghini

Gli interni di Omoda X sono una vera rivoluzione. Mentre la plancia delle auto made in China tende a somigliarsi, quella di Omoda X ha un’impostazione a metà tra una navicella spaziale e una Lamborghini, con dettagli Mecha.

  • Il protagonista è un grande schermo verticale, quasi sospeso al centro della plancia, affiancato da un cruscotto compatto dietro al volante.
  • Il pulsante Start si trova sul tunnel centrale, in una cornice rossa.
  • Tra le dotazioni annunciate c’è una termocamera per la visione in condizioni di scarsa visibilità.
  • Ci sarà anche un karaoke open mic in vivavoce: curiosità che interesserà forse meno chi guida.

Piattaforma, motori e data di uscita

Quella presentata a Wuhu è un concept molto vicino alla versione definitiva. Omoda X nascerà su una nuova piattaforma con motorizzazioni PHEV (ibrida plug-in) e BEV (elettrica). La produzione dovrebbe iniziare a fine 2027; per averla bisognerà attendere la primavera 2028.

Omoda X

Domande frequenti su Omoda X

Quando esce Omoda X?
La produzione è prevista a fine 2027 e l’arrivo sul mercato nella primavera 2028.

Che motori avrà Omoda X?
Sarà proposta con motori PHEV (ibrido plug-in) e BEV (elettrico), su una nuova piattaforma.

Omoda X è una vera 4x4?
Ha la scritta 4x4, 20 cm di altezza da terra, 70 cm di guado e 1.800 kg di traino. Non è però pensata per competere con le 4x4 ICAUR di famiglia Chery.

Quanto è lunga Omoda X?
Circa 470 cm: si colloca tra Omoda 7 e Omoda 9.

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Mario Cornicchia
Fondatore, editore, direttore. Dalla finanza al giornalismo, prima nei mensili classici specializzati, poi nel digitale: MotorBox è una creatura tutta sua ed esiste dal ’97, la preistoria di ogni magazine online. Mario è il leader nel lavoro, ma anche quando è tempo di scherzare: un matrimonio e due bambini da allevare non gli hanno fatto perdere lo spirito del ragazzino. Poco tempo per scrivere in prima persona, ma quando serve la sua penna è ancora tra le più eleganti e competenti della scena auto-moto. Creativo ed eclettico, le sue mani passano dalla tastiera del PC alle viscere della sua Jeep Wagoneer o delle sue moto storiche, fino agli strumenti con cui realizza gli oggetti e i mobili che disegna.

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