Omoda X, eccola dal vivo: stile da Transformer e interni da astronave. Immagini esclusive

Omoda X è il nuovo SUV di Omoda con design Mecha e trazione 4x4, presentato in concept a Wuhu durante la Omoda X Night. Arriverà su una nuova piattaforma con motori PHEV e BEV: la produzione dovrebbe partire a fine 2027 e le consegne nella primavera 2028.

Un taglio con il passato. I tagli sono quelli del design Mecha, che segna l’inizio di un nuovo corso stilistico per Omoda. Lo stile passa da puntuto a sfaccettato e squadrato, con muscoli ben marcati. Per cominciare, Omoda ha scelto un SUV meno urbano e più propenso all’avventura.

Omoda X

Omoda X è stata disegnata dal team dedicato a Omoda e Jaecoo del Centro Stile Chery di Wuhu. È lunga circa 470 cm e si colloca tra Omoda 7 e Omoda 9. Il suo stile da Transformer muscoloso si distingue dalle linee a astronave tipiche di altri marchi cinesi e punta a dare a Omoda un’identità forte, come già accade per Jaecoo.

La scritta 4x4 sul montante posteriore è esplicita: Omoda X ti accompagna in ufficio tutti i giorni, ma non si tira indietro se vuoi lasciare l’asfalto. Non fa concorrenza alle vere 4x4 della famiglia Chery, le ICAUR, ma ha numeri da fuoristrada:

Altezza minima da terra: 20 cm

20 cm Profondità di guado: 70 cm

70 cm Capacità di traino: 1.800 kg

1.800 kg Lunghezza: circa 470 cm

Gli interni di Omoda X sono una vera rivoluzione. Mentre la plancia delle auto made in China tende a somigliarsi, quella di Omoda X ha un’impostazione a metà tra una navicella spaziale e una Lamborghini, con dettagli Mecha.

Il protagonista è un grande schermo verticale, quasi sospeso al centro della plancia, affiancato da un cruscotto compatto dietro al volante.

Il pulsante Start si trova sul tunnel centrale, in una cornice rossa.

Tra le dotazioni annunciate c’è una termocamera per la visione in condizioni di scarsa visibilità.

Ci sarà anche un karaoke open mic in vivavoce: curiosità che interesserà forse meno chi guida.

Quella presentata a Wuhu è un concept molto vicino alla versione definitiva. Omoda X nascerà su una nuova piattaforma con motorizzazioni PHEV (ibrida plug-in) e BEV (elettrica). La produzione dovrebbe iniziare a fine 2027; per averla bisognerà attendere la primavera 2028.

Omoda X

Quando esce Omoda X?

La produzione è prevista a fine 2027 e l’arrivo sul mercato nella primavera 2028.

Che motori avrà Omoda X?

Sarà proposta con motori PHEV (ibrido plug-in) e BEV (elettrico), su una nuova piattaforma.

Omoda X è una vera 4x4?

Ha la scritta 4x4, 20 cm di altezza da terra, 70 cm di guado e 1.800 kg di traino. Non è però pensata per competere con le 4x4 ICAUR di famiglia Chery.

Quanto è lunga Omoda X?

Circa 470 cm: si colloca tra Omoda 7 e Omoda 9.

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