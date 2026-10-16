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Omoda 5 Next, il crossover cinese cambia volto: ecco tutte le novità

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30 minuti fa - Nuovo design, interni più raffinati e motore ibrido da 224 CV

Il modello presenta un frontale ridisegnato, interni più curati, sedili ventilati e con funzione massaggio, oltre a un motore Full Hybrid da 224 CV
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Per Omoda 5 arriva un restyling nonostante il crossover abbia fatto il suo debutto solo nel 2024. Il nuovo modello ha fatto la sua prima apparizione pubblica al Salone di Parigi 2026 e introduce diverse novità, non solo legate al suo aspetto. Si chiama Omoda 5 Next e arriverà presto in vendita ma per il momento non sappiamo il nuovo listino.

Omoda 5 Next

Omoda 5 Next, come cambia il crossover cinese

Partiamo dal design. Con il facelift arriva un nuovo frontale più spiovente dove troviamo gruppi ottici ridisegnati. Anche quelli posteriori sono stati rivisti con il motivo a fulmine che contraddistingue la nuova generazione dei modelli Omoda. Il profilo Sportback da coupé sportiva e le nervature affilate della carrozzeria, rendono la silhouette più dinamica. Il design della coda, racconta la casa automobilistica, prende ispirazione dalla robotica. Il nuovo modello è pure leggermente più lungo. Arriva così a 4,54 metri, con un passo cresciuto di 2 centimetri a 2,63 metri e un bagagliaio da 372 litri.

Omoda 5 Next

Importante salto avanti per gli interni con Omoda che ha lavorato per alzare il livello della qualità percepita. Troviamo infatti sedili che combinano ventilazione, riscaldamento e funzione massaggio. La casa automobilistica ha migliorato anche l'insonorizzazione dell'abitacolo che si affida adesso a 65 elementi fonoassorbenti e a vetri acustici, che riducono i rumori provenienti dall’esterno.

Per ascoltare la musica c'è un impianto audio Sony, con 8 altoparlanti e subwoofer. Non manca nemmeno l'illuminazione ambientale.

Omoda 5 Next

Tanta tecnologia

La plancia della nuova Omoda 5 Next offre il classico stile minimalista. Dietro il volante troviamo un piccolo quadro strumenti digitale, mentre centralmente è presente un ampio display touch da 15,6 pollici con risoluzione 2K, dedicato a navigazione, intrattenimento e funzioni della vettura. Non manca nemmeno un assistente vocale attraverso il qualche poter gestire alcune funzioni della vettura con la voce. Per sicurezza e manovre, Omoda 5 Next dispone della visione panoramica a 540 gradi, che aiuta il guidatore a controllare l’intorno della vettura nelle strade strette e quando la visibilità è ridotta.

Omoda 5 Next

Motori

Un Full Hybrid composto da un 1.5 TGDi da 143 CV, motore elettrico da 204 CV, trasmissione dedicata DHT a rapporto singolo e batteria da 1,83 kWh, per 224 CV e 295 Nm. Per il momento non sappiamo se sarà disponibile anche con la motorizzazione solo a benzina come il modello attuale.

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Listino Omoda Omoda 5
AllestimentoCV / KwPrezzo
Omoda 5 1.6 TGDI 147 CV aut Pure 147 / 10826.900 €
Omoda 5 1.6 TGDI 147 CV aut Anniversary Pure 147 / 10826.900 €
Omoda 5 1.6 TGDI 147 CV aut Anniversary Premium 147 / 10826.900 €
Omoda 5 1.5 TGDI SHS 224 CV Pure 224 / 16528.500 €
Omoda 5 1.6 TGDI 147 CV aut Premium 147 / 10829.900 €
Omoda 5 1.5 TGDI SHS 224 CV Premium 224 / 16531.500 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Omoda Omoda 5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Omoda Omoda 5
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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