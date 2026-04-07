Nuove Volga C50 e K50: il rilancio del brand russo passa dalla Cina

Il marchio Volga prova a riconquistare spazio nel mercato automobilistico russo dopo anni di assenza.

Ritorno storico per Volga

Un nome iconico, legato alle berline dell’epoca sovietica, torna oggi con una strategia diversa e a più ampio internazionale. I ​​due nuovi modelli del marchio, la C50 e la K50, non sono creazioni nazionali.

Il costruttore aveva pianificato un rilancio nel 2024 e aveva persino presentato in anteprima tre modelli basati sulla piattaforma Changan, venduti in Cina. Quel progetto non si è materializzato, ma Volga ci sta riprovando.

Volga: il SUV K50 su piattaforma Geely

Collaborazione con Geely

Il rilancio, quindi, passa attraverso una forte sinergia con Geely, gruppo cinese che fornisce piattaforme e tecnologie (guarda la homepage di Geely). E dopo il primo tentativo andato male, il brand riparte con due nuovi esemplari.

Volga: la berlina C50 avrà motore 2.0 turbo da 150 o 200 CV

C50: la berlina su base Preface

La C50 è una berlina sviluppata partendo dalla Geely Preface. Anche qui le modifiche sono limitate, con un design che richiama modelli Volkswagen (guarda la hompeage di VW) per pulizia e proporzioni. Il motore è un 2.0 turbo disponibile con 150 o 200 CV di potenza, accoppiato a cambio doppia frizione.

Volga: lo sport utility nell'ex stabilimento Volkswagen

K50: il SUV derivato da Monjaro

Il SUV K50 si basa sulla Geely Monjaro. Le differenze estetiche sono minime: nuova griglia e logo, ma struttura e design restano quelli del modello originale. Non ci sono immagini degli interni, ma sappiamo che sotto il cofano c'è un motore turbo 2.0 litri da 238 CV di potenza, abbinato a cambio automatico e trazione integrale.

Produzione a Nizhny Novgorod

Entrambi i modelli saranno assemblati nello stabilimento di Nizhny Novgorod, ex sito Volkswagen. L’uscita dei costruttori occidentali ha aperto nuove opportunità, permettendo a Volga di posizionarsi nuovamente nel panorama locale.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2026