Nuove Audi A6 Allroad e Audi Q7: la pre-pre-anteprima del test su strada

Scopri in anteprima le nuove Audi Q7 e Audi A6 allroad. Novità, Caratteristiche e le date dei video test n arrivo su Motorbox

Quando la casa di Ingolstadt decide di rinnovare in un colpo solo due capisaldi del proprio listino, non lascia nulla al caso. Per svelare la nuova Audi Q7 e la nuova Audi A6 allroad, la Casa tedesca ha scelto la suggestiva cornice di Borgo Corsignano, nel cuore del Casentino in Toscana. Un luogo d'eccellenza che punta dritto alla sostanza e all'autenticità, rispecchiando la natura di due vetture nate per viaggiare senza complessi.

Un palcoscenico toscano tra VIP e addetti ai lavori

Il reveal nazionale ha visto la partecipazione di un parterre d'eccezione, spaziando dal mondo dello spettacolo a quello dell'imprenditoria. Tra gli ospiti spiccavano i volti delle attrici Laura Chiatti e Alessandra Mastronardi, la designer Michela Bruni Reichlin, Renzo Cotarella (Direttore Marchesi Antinori), Raffaello Napoleone di Pitti Immagine e l'avvocato Antonello Lupo.

Ma in mezzo a tanti nomi noti, per noi di Motorbox il vero VIP della serata era il nostro Alessandro Perelli. Alessandro ha calcato la passerella tra le personalità presenti per agguantare al volo le chiavi di entrambi i modelli, mettendosi subito al volante per provarle in anteprima.

Alessandra Mastronardi alla presentazione delle Audi A6 Allroad e Audi Q7

Audi Q7: la maturità del SUV a sette posti

Partiamo dalla nuova Audi Q7, una vettura che festeggia ben 21 anni di storia e che continua a rappresentare il punto di riferimento tra i grandi SUV premium. Con questo aggiornamento, il modello affila il proprio design con tratti ancora più marcati e vigorosi, senza intaccare il suo punto di forza storico: una versatilità che le permette di ospitare fino a sette passeggeri.

L'abitacolo resta un salotto di alto livello, focalizzato sul benessere di bordo e sull'isolamento dai rumori esterni. Sotto la pelle trovano spazio motorizzazioni elettrificate, affiancate dai più recenti sistemi di assistenza alla guida ADAS e da una piattaforma digitale pensata per rendere la vita a bordo ancora più connessa.

Audi A6 allroad: la quinta generazione della tuttofare

Se la Q7 incarna la visione del grande SUV, la nuova Audi A6 allroad giunge alla sua quinta generazione, portando avanti una formula vincente nata ventisette anni fa. Quella di unire la fruibilità e l'eleganza di una station wagon di classe alla grinta di un'auto capace di affrontare qualsiasi fondo stradale.

Oltre a un look decisamente muscoloso, la A6 allroad conferma gli ingredienti tecnici cardine del Marchio: trazione integrale permanente quattro, sospensioni pneumatiche adattive di serie e motori elettrificati ad alta efficienza. Una combinazione che ti permette di passare dal pavé cittadino ai percorsi sterrati o innevati con disinvoltura.

Segna le date: arrivano le prove su strada e i video

Come ti dicevo, il lavoro sul campo lo ha svolto il nostro Alessandro Perelli, che ha testato a fondo entrambe le novità lungo i percorsi toscani per saggiarne il comportamento dinamico.

Per leggere le sue impressioni di guida dettagliate e guardare i video di prova dedicati, prendi nota di queste date e orari di pubblicazione su Motorbox:

Audi Q7 : prova su strada e video online da sabato 10 ottobre alle ore 00.01 .

Audi A6 allroad: prova su strada e video online da venerdì 16 ottobre alle ore 00.01.

Rimani sintonizzato: i test completi sono in arrivo!

VEDI ANCHE

Tags