Nuova Rolls-Royce Spectre: autonomia e lusso su misura per la più esclusiva delle elettriche

A quattro anni dal debutto, Rolls-Royce presenta l’aggiornamento della sua coupé elettrica Spectre (guarda Roll-Royce Spectre).

Evoluzione discreta per l’elettrica inglese

La nuova Serie II mantiene pressoché invariato il design esterno, evitando un vero restyling e introducendo solo dettagli mirati come una nuova tinta blu etereo e cerchi forgiati da 23 pollici. La variante Spectre Black Badge si distingue invece per elementi estetici in nero opaco e nuove soluzioni stilistiche che ne rafforzano la presenza su strada. La casa britannica (guarda la homepage di Roll-Royce) continua così a sviluppare la propria gamma BEV senza alterarne l’identità visiva.

Rolls-Royce Spectre Serie II: la più esclusiva Black Badge con finiture nere opache

Interni ancora più esclusivi

Le novità principali riguardano gli interni, ora caratterizzati da una plancia aggiornata con display widescreen e una fascia luminosa composta da oltre 8.000 punti luce. Inoltre, Rolls-Royce ''amplia significativamente la gamma di opzioni per gli interni, offrendo nuovi materiali, trattamenti e dettagli artigianali di notevole profondità e varietà''. Per esempio, introduce il nuovo tessuto Duality Twill, realizzato in rayon derivato dal bambù. Per completare un abitacolo con questo materiale possono essere necessari fino a 2,6 milioni di punti, 16 km di filo e oltre 25 ore di lavorazione.

Rolls-Royce Spectre Serie II: l'abitacolo con inedite personalizzazioni ancora più esclusive

I clienti possono anche optare per la nuova pelle Placed Perforation, che consente di realizzare motivi tagliati con precisione per creare opere d'arte uniche. Ad esempio, Rolls-Royce ha creato l'immagine di nuvole al chiaro di luna realizzando 78.138 perforazioni di tre diverse dimensioni su schienali e poggiatesta. Tra le nuove finiture spicca, inoltre, un’impiallacciatura in noce che incorpora scaglie di vetro in polvere per creare un raffinato effetto scintillante.

Rolls-Royce Spectre Serie II: sedili rivestiti in pelle o tessuto derivato dal bambù

Più potenza e autonomia

Sotto la carrozzeria, il sistema a doppio motore guadagna ulteriore potenza, raggiungendo 601 CV e 1.015 Nm di coppia nella versione standard. La Black Badge sale invece fino a 680 CVe 1.100 Nm. Migliorata anche la tecnologia della batteria, che ora raggiunge una capacità di 112,4 kWh. Grazie alle nuove celle, l’autonomia cresce sensibilmente fino a 628 km nel ciclo WLTP, mentre i tempi di ricarica in CC da 195 kW permettono di recuperare dal 10 all'80% in soli 28 minuti.

Rolls-Royce Spectre Serie II: batteria da 112,4 kWh e autonomia fino a 628 km

Lusso elettrico senza compromessi

Con questo aggiornamento, la coupé britannica rafforza il proprio posizionamento nel segmento del lussoa zero emissioni. Le modifiche puntano soprattutto su comfort, personalizzazione e prestazioni, mantenendo intatto il carattere distintivo della Spectre e offrendo un’esperienza ancora più esclusiva ai clienti del marchio.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/06/2026