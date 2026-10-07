Nissan X-Trail compie 25 anni e rinnova l’N-Trek: novità e prezzi

Nissan festeggia i 25 anni dell’X-Trail con oltre 8 milioni di esemplari venduti nel mondo e con una gamma aggiornata, presentata alla stampa a Vallelunga. Il SUV giapponese, il modello più venduto nella storia del marchio, ora si ordina solo con motorizzazione e-POWER, con la trazione integrale e-4ORCE a richiesta, e il listino parte da 41.600 euro. Il volto più appariscente del compleanno è l’N-Trek, l’allestimento outdoor rinnovato per l’occasione.

Nissan X-Trail, i 25 anni di storia

Il nome racconta già la storia. «È un incrocio, è un po’ il nostro DNA di aver voluto incrociare tendenze, segmenti, idee e varie generazioni», ha spiegato Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, ricordando che il primo X-Trail del 2001 nacque dall’unione tra il 4x4 Patrol e la berlina Primera. Per Nissan la formula era la praticità di una berlina con la robustezza di un fuoristrada, ed è quella che ha anticipato il successo dei crossover familiari. Nel conto delle vendite rientra anche il Rogue, il nome con cui il modello è venduto negli Stati Uniti. Lo stesso Toro ha precisato che l’X-Trail è la vettura più venduta della casa «anche se con altri nomi».

Più robusto fuori, più curato dentro

Nissan X-Trail N-Trek, il dettaglio dei cerchi

L’aggiornamento parte dal frontale, con una nuova griglia inserita in una V-Motion più ampia e pulita, un paraurti ridisegnato con nuove prese d’aria laterali e fanali posteriori a LED. Arrivano due tinte inedite, Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche in versione bicolore con tetto a contrasto. Gli interni puntano su materiali nuovi, con rivestimenti in pelle marrone trapuntata o in pelle sintetica, e su due schermi da 12,3 pollici, uno per il quadro strumenti e uno per l’infotainment. Sono disponibili sedili anteriori e posteriori riscaldati, volante e parabrezza riscaldati e climatizzatore a tre zone. La seconda fila scorre ed è frazionabile 40/20/40.

Sul fronte tecnologico c’è NissanConnect con Google integrato, che porta Maps e l’assistente vocale per gestire navigatore, clima e telefono senza staccare le mani dal volante. Il ProPILOT Assist è stato migliorato nella lettura dei segnali stradali, nel mantenimento di corsia e nelle ripartenze. L’Around View Monitor ottiene l’opzione 3D, con otto viste selezionabili ricavate dalle quattro telecamere perimetrali e una funzione che mostra le ruote anteriori come se il cofano fosse trasparente.

N-Trek, l’X-Trail per chi esce dall’asfalto

Nissan X-Trail N-Trek, l'abitacolo

Toro l’ha presentato come la «versione speciale» dei 25 anni. L’N-Trek si riconosce dagli inserti rossi sul paraurti e dai loghi Nissan neri e rossi su ruote, griglia, portellone e volante, mentre sul bagagliaio compare il simbolo del Monte Fuji. Completano il quadro cerchi in lega da 19'' dedicati, barre al tetto nere, luci full LED e un nuovo tetto panoramico apribile. Dentro i sedili sono rivestiti in CellCloth, un tessuto impermeabile che resta asciutto al tatto, e nel bagagliaio ci sono tappetini in gomma con rivestimento reversibile. Secondo Nissan l’N-Trek porta con sé circa 5.000 euro di valore in più rispetto all’N-Connecta, a fronte di una differenza di listino di 4.000 euro.

Solo e-POWER, anche a trazione integrale

Nissan X-Trail N-Trekm i sedili posteriori

Sotto il cofano resta un solo motore. Il 1.5 tre cilindri a benzina da 158 CV fa da generatore e non muove mai le ruote, affidate a un motore elettrico da 204 CV e 330 Nm. Con la e-4ORCE i motori elettrici diventano due, uno per asse, per 213 CV complessivi. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 8,0 secondi con la trazione anteriore e 7,0 con la e-4ORCE a cinque posti, mentre i consumi WLTP vanno da 5,7 a 6,6 litri ogni 100 chilometri. Secondo Nissan il sistema regola la spinta sulla singola ruota in un decimillesimo di secondo. Toro ha aggiunto che la trazione integrale elettrica pesa oggi per il 60% delle vendite dell’X-Trail. La versione a sette posti si ordina solo con la e-4ORCE.

Il tema è anche commerciale. Il segmento è tra i più restii ad abbandonare il gasolio, che pesa ancora il 27% contro il 60% delle ibride, e Nissan punta sull’e-POWER per convincere chi guidava un diesel. «Non ci serve andare a trovare la colonnina, abbiamo la colonnina a bordo», ha detto Toro. «In maniera un po’ orgogliosa ci piace dire ''C’era una volta il diesel''», ha aggiunto, citando il passaggio da 152 a 128 grammi di CO2 al chilometro rispetto al vecchio X-Trail diesel. Il valore più basso vale però per la versione più efficiente, perché la scheda tecnica indica un intervallo da 128 a 148 g/km. Lo sguardo di Toro è andato oltre il compleanno. Il Qashqai e-POWER di terza generazione ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con vendite in crescita del 33% nel canale privato, e in Europa arriverà anche il Kicks e-POWER, prodotto a Sunderland con un investimento da 170 milioni di sterline. «La tecnologia e-POWER è quella su cui stiamo investendo di più, ci crediamo», ha detto.

Allestimenti e prezzi

La gamma si articola su cinque allestimenti, da Acenta a Tekna+, ciascuno con trazione anteriore o e-4ORCE. I prezzi sono chiavi in mano, IVA inclusa, e comprendono 918 euro di messa su strada.

Acenta: 41.600 euro / 44.100 euro

N-Connecta: 44.600 euro / 47.100 euro

N-Trek: 48.600 euro / 51.100 euro

Tekna: 49.100 euro / 51.600 euro

Tekna+: 52.100 euro / 54.600 euro

Il pacchetto Family Pack da 1.000 euro aggiunge i sette posti, mentre la vernice costa 900 euro e la bicolore 1.500. Il Premium Pack da 2.000 euro, che porta tra l’altro sedili e volante riscaldati, climatizzatore a tre zone e tetto panoramico, è optional sull’N-Connecta e di serie su N-Trek e Tekna+. L’Universal Blue non è disponibile sull’N-Trek.

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