Ricerca

Marco Toro (Nissan) nel Comitato Scientifico del Consorzio ELMO

Avatar di Emanuele Colombo,

1 ora fa - Marco Toro nel Comitato Scientifico di ELMO: Nissan e università insieme per la mobilità elettrica

Marco Toro, Presidente di Nissan Italia, entra nel Comitato Scientifico del Consorzio per l'Elettrificazione della Mobilità
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La transizione energetica sta richiedendo un ponte sempre più solido tra il mondo industriale e la ricerca accademica. In questo contesto si inserisce la novità che riguarda Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, entrato ufficialmente a far parte del Comitato Scientifico di ELMO, ossia il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Elettrificazione della Mobilità.

Cos'è il Consorzio ELMO e di cosa si occupa

Presieduto dal professor Santolo Meo dell’Università Federico II di Napoli, l'ente rappresenta il principale punto di riferimento per la comunità accademica italiana nel settore dei trasporti a zero emissioni. In concreto, ELMO mette in rete i gruppi di ricerca di 15 atenei italiani, creando un polo di competenze orientato allo studio di convertitori, macchine elettriche e azionamenti.

L'obiettivo centrale è favorire il trasferimento tecnologico e la condivisione delle risorse scientifiche. Le attività del consorzio coprono la mobilità elettrica su terra, mare e spazio, fornendo supporto tecnico anche agli enti governativi locali, nazionali ed europei nelle fasi di pianificazione delle infrastrutture.

All'interno del Comitato Scientifico, Marco Toro metterà a disposizione la propria esperienza industriale con ruolo consultivo, partecipando alla definizione dei piani di sviluppo e delle linee guida strategiche.

Il programma Nissan e-4U: il legame con la formazione

La collaborazione tra il manager della casa giapponese e gli atenei italiani non nasce oggi. Da tempo Nissan promuove il progetto Nissan e-4U, una struttura pensata per avvicinare gli studenti di ingegneria alle tecnologie automobilistiche più evolute. L'iniziativa si sviluppa lungo quattro direttrici principali:

  1. Formazione teorica: seminari dedicati ai temi di leadership, guida autonoma, elettrificazione e connettività.

  2. Formazione sperimentale: sessioni pratiche in laboratorio e test su strada con i modelli del marchio.

  3. Ricerca: erogazione di borse di studio per tesi di laurea magistrale dedicate al settore automotive.

  4. Opportunità professionali: percorsi di stage per laureati nei reparti tecnici e commerciali di Nissan Italia.

Nissan Micra, vista di profilo

Le novità di prodotto e la strategia e-POWER

Parallelamente all'impegno nella didattica e nella ricerca, Nissan continua ad ampliare la propria gamma elettrificata in Europa. Accanto alla tecnologia Qashqai e-POWER — la soluzione ibrida in cui la trazione è affidata esclusivamente al motore elettrico, con un'autonomia stimata di oltre 1.200 km con un pieno di benzina da 55 litri — la proposta del costruttore include la nuova MICRA 100% elettrica (fino a 416 km di autonomia) e la nuova LEAF (fino a 622 km con una singola ricarica).

La roadmap dei prossimi modelli prevede il debutto della JUKE EV, prima versione interamente a batteria del crossover compatto, e della PIXO, una citycar elettrica da città del segmento A accreditata di una percorrenza fino a 259 km. A completare l'offerta arriverà la nuova Kicks con sistema e-POWER di terza generazione, prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Per Marco Toro, l'ingresso nella struttura scientifica rappresenta una naturale evoluzione del lavoro svolto finora: ''L'ingresso nel Comitato Scientifico di ELMO rappresenta per me un'importante opportunità di confronto con il mondo accademico sui temi che stanno trasformando la mobilità. Nissan ha una lunga esperienza nell'elettrificazione e crede fortemente nel valore della collaborazione tra università e industria, fondamentale per sviluppare nuove competenze, accelerare l'innovazione e rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile e concreta. Un percorso che abbiamo già intrapreso con Nissan e-4U e che oggi possiamo ulteriormente rafforzare attraverso il contributo alle attività di ELMO.''

Il professor Santolo Meo ha commentato così l'arrivo del manager nel consorzio: ''L’elettrificazione sta ridisegnando mobilità, filiere, infrastrutture e competenze. ELMO nasce dalla volontà di dare alla ricerca universitaria un ruolo più incisivo in questa trasformazione: individuare le sfide, costruire soluzioni e contribuire alle scelte strategiche del Paese. L’ingresso di un nome di prestigio come quello di Marco Toro rafforza il dialogo con le grandi realtà della mobilità e la nostra ambizione di fare del Consorzio un riferimento che unisca rigore scientifico, visione industriale e responsabilità verso il futuro.''

VEDI ANCHE
Nissan sperimenta la guida autonoma in città: al via i test sulle strade di Cambridge
Nissan Z Kaze, il concept con il T-top che celebra le Z scoperte e il tuning anni ‘90
Nissan Pixo: nuova elettrica, autonomia e tecnologia
Arriva Nissan Pixo, la city car punta tutto su praticità e tecnologia per la mobilità urbana
Tags
auto elettrichemobilità elettrica

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo Nissan
Nissan
Vedi anche