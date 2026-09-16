Nissan Kicks, debutto in Europa con il nuovo e-Power

Nissan Kicks si appresta ad arrivare in Europa. La casa automobilistica ha annunciato l'intenzione di lanciare un nuovo modello in Europa e investirà 170 milioni di sterline (quasi 200 milioni di euro) per produrlo nel suo stabilimento nel Regno Unito. Si tratta appunto dell'ultima generazione della Kicks, un crossover di segmento B che nel Vecchio Continente sarà proposto con la motorizzazione e-Power. Il nuovo modello sarà quindi prodotto a Sunderland, insieme a Qashqai, Juke e LEAF.

Nissan Kicks

Attualmente, ricordiamo, Nissan Kicks è prodotta in Giappone, Messico e Brasile per la vendita a livello globale. Complessivamente, da quando è arrivata sul mercato, Kicks ha superato 1,8 milioni di unità vendute in oltre 70 Paesi. Si tratta quindi di un modello di grande successo che adesso arriva in Europa. Annuncio importante che segue quello della prossima introduzione della nuova Pixo, una city car elettrica di segmento A che è basata sulla medesima piattaforma della nuova Renault Twingo elettrica.

Nissan e-Power

Questa tecnologia è molto interessante tecnicamente e la troviamo già su modelli come, per esempio, la Nissan Qashqai. Semplificando, la trazione è garantita esclusivamente da un motore elettrico. Questo significa che i veicoli e-Power offrono quella piacevolezza di guida tipica delle BEV. C'è poi una piccola batteria e soprattutto un motore benzina che funziona esclusivamente come generatore per alimentare l'unità elettrica e l'accumulatore. Tecnologia che Nissan continua ad affinare, tanto che la Nissan Kicks potrà contare sulla terza generazione del sistema E-Power.

Il nuovo modello sarà molto importante anche per il futuro dello stabilimento inglese. Aumentando il tasso di occupazione è possibile andare a salvaguardare i posti di lavoro.

Maggiori informazioni sulle precise specifiche della Kicks per il mercato europeo e i tempi per il suo debutto saranno comunicati più avanti.

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