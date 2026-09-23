Arriva Nissan Pixo, la city car punta tutto su praticità e tecnologia per la mobilità urbana

Nissan amplia la propria offerta a batterie con la nuova Pixo, una city car sviluppata nell'ambito dell'alleanza con il Gruppo Renault (leggi le prime info su Nissan Pixo 2026).

Nissan Pixo, nuova elettrica per la mobilità urbana

Dopo Twingo e Dacia Spring, si tratta del terzo modello di segmento A e nasce con un obiettivo preciso: offrire una soluzione adatta alla mobilità urbana, combinando dimensioni contenute, abitabilità e tecnologia. L’auto è stata progettata per affrontare soprattutto lo spostamento urbano, ma la casa giapponese sottolinea la possibilità di utilizzarla anche per il tempo libero e gli spostamenti del fine settimana.

La batteria permette di toccare i 259 km di autonomia, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva a 50 kW e quella in corrente alternata a 11 kW: entrambe sono previste di serie. L'impostazione punta quindi a rendere la mobilità elettrica più accessibile, anche per chi si avvicina per la prima volta a un'auto a batterie. La vettura utilizza un sistema BEV e propone inoltre la tecnologia One-Pedal, pensata per rendere più semplice la gestione dell'auto nel traffico caratterizzato da continue frenate e ripartenze.

Autonomia e ricarica pensate per l'uso quotidiano

L'autonomia dichiarata, prossima ai 260 km, consente alla Pixo di coprire gli spostamenti quotidiani in ambito urbano e di affrontare anche tragitti legati al tempo libero. La presenza della ricarica rapida DC di serie su tutta la gamma permette di recuperare dal 15% all'80% dell'energia in 28 minuti, mentre la ricarica AC facilita l'utilizzo dell'auto a casa o sul posto di lavoro.

La tecnologia di accumulo LFP (Litio Ferro Fosfato) adottata sulla Pixo costituisce la prima applicazione di questo tipo di batteria su un modello Nissan destinato al mercato europeo. L'obiettivo dichiarato è combinare efficienza, praticità e semplicità d'impiego in una vettura pensata per l'utilizzo quotidiano.

Nuova Nissan Pixo: debutta la city car elettrica con autonomia fino a 259 km

Compatta fuori, spaziosa dentro

La Pixo cerca di sfruttare al meglio gli spazi disponibili attraverso un'impostazione esterna compatta e un abitacolo progettato per la praticità. La carrozzeria misura 3.796 mm in lunghezza e 1.790 mm in larghezza, valori che secondo Nissan favoriscono la maneggevolezza nelle strade strette e nelle aree urbane dove gli spazi di parcheggio sono limitati.

L'organizzazione degli interni consente di trasportare quattro adulti, mentre i sedili posteriori scorrevoli permettono di modulare lo spazio in funzione delle esigenze, aumentando la capacità destinata ai passeggeri oppure agli oggetti. Il vano bagagli raggiunge 356 litri, comprendendo anche i 50 litri riservati ai cavi di ricarica, ai quali si aggiungono 18 litri di ulteriori vani portaoggetti.

Nuova Nissan Pixo: un abitacolo spazioso per quattro passeggeri e versatile

Design e tecnologia, tra pixel e intelligenza artificiale

Sul fronte dello stile, Nissan propone una silhouette moderna con proporzioni ispirate alla forma di un cubo e superfici essenziali. I gruppi ottici richiamano il mondo dei pixel, mentre alcuni dettagli nascosti introducono piccoli “easter egg”, tra cui il numero 23, riferimento al significato di “Ni-San” in giapponese.

A caratterizzare ulteriormente la vettura contribuiscono il frontale ispirato a un volto robotico e una gamma colori che comprende, tra le altre, le tonalità Wonder Purple e Gear Blue.

Masato Koyama, Lead Exterior Designer di Nissan Global Design, riassume così l'approccio al progetto: “Le dimensioni compatte sono state associate a un abitacolo sorprendentemente ampio e pratico, con particolare attenzione a comfort e versatilità, per una vettura pensata per le città europee.”

La dotazione tecnologica punta sulla connettività e sulla gestione semplificata delle principali funzioni dell'auto. Il sistema integra Google e Gemini AI, disponibile in 16 lingue, con interazione vocale pensata per supportare navigazione, intrattenimento e comunicazione. La cronologia delle conversazioni permette inoltre al sistema di tenere conto delle preferenze dell'utente nel tempo.

Nissan ha sviluppato queste funzioni con l'obiettivo di semplificare la guida, affiancando all'infotainment l'app l’app MyNissan, attraverso la quale è possibile gestire la ricarica e alcune funzioni del veicolo. Il sistema Face ID permette di riconoscere automaticamente il conducente, riconoscendo automaticamente il conducente e caricando le impostazioni personali associate al suo profilo. A bordo sono presenti un quadro strumenti digitale da 7 pollici e uno schermo centrale touch da 10 pollici, attraverso i quali è possibile pianificare itinerari, ascoltare musica e utilizzare Gemini.

Nuova Nissan Pixo: ricarica in corrente continua fino a 50 kW

Guida urbana e sistemi di assistenza

L'elettrica compatta dispone di un diametro di sterzata di 9,9 metri, elemento pensato per facilitare le manovre negli spazi urbani. Il motore sviluppa 60 kW (82 CV) e offre una risposta immediata tipica della propulsione elettrica.

La dotazione di assistenza alla guida comprende il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go, il Lane Departure Warning e il sistema di parcheggio automatico Hands-Free Parking. La tecnologia One-Pedal consente invece di gestire accelerazione, rallentamento e arresto agendo principalmente sul pedale dell'acceleratore, una soluzione pensata soprattutto per il traffico caratterizzato da frequenti stop&go.

Nuova Nissan Pixo: i sedili posteriori si possono spostare avanti e indietro

Produzione e arrivo sul mercato europeo

La nuova Pixo rientra nella strategia di Nissan dedicata all'elettrificazione e alla realizzazione di modelli sviluppati attraverso collaborazioni industriali. Il progetto nasce da un'impostazione definita dalla casa come innovazione orientata al cliente e collaborazione con partner strategici: Nissan si occupa dello sviluppo del modello, mentre la produzione sarà affidata a Renault.

La vettura verrà infatti assemblata nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia. Le prime consegne sul mercato europeo sono previste dall'inizio del 2027. Restano invece da comunicare i prezzi, le specifiche definitive relative ai singoli mercati e le modalità di preordine, informazioni che Nissan prevede di rendere disponibili a partire da dicembre.

Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product, Services & Marketing Strategy di Nissan AMIEO, sintetizza la filosofia del progetto in questi termini: “Pixo nasce per offrire ai clienti europei un'auto elettrica semplice, intelligente e integrata nella vita quotidiana, senza aggiungere complessità. L'obiettivo è proporre soluzioni elettrificate capaci di contenere i costi di utilizzo mantenendo praticità e comodità''. A voi piace la nuova Nissan Pixo? Fateci sapere cosa ne pensate della piccola BEV del brand giapponese.

VEDI ANCHE

Tags