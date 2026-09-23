Nissan Qashqai, niente versione 100% elettrica. Il motore benzina resta finché il mercato lo chiede

Nissan chiude la porta a un Qashqaicompletamente elettrico, almeno nel breve e medio termine. A dichiararlo è Jordi Vila, vicepresidente divisionale Nissan per Europa e Africa, che ha confermato come il crossover più venduto del marchio giapponese continuerà a puntare su benzina ed e-Power finché la domanda del mercato lo giustificherà.

Una strategia dinamica

«La pianificazione è sempre dinamica, ma continueremo a sfruttare tutte le tecnologie elettrificate finché il mercato lo richiederà», ha dichiarato Vila. Una formula che lascia volutamente aperta la porta a un cambio di strategia, ma che nell’immediato conferma le scelte attuali che prevedono motore a benzina mild-hybrid come base, affiancato dalla tecnologia e-Power, in cui il propulsore termico ricarica la batteria mentre è il motore elettrico da 205 CV a muovere le ruote. Nissan la definisce una soluzione ibrida, non un’alternativa a zero emissioni.

Nessuna data è stata fissata per l’eventuale arrivo di una versione a batteria del Qashqai, né per lo stop alla vendita delle varianti a combustione. Il modello, disegnato a Londra e prodotto nello stabilimento di Sunderland, è tra le cinque auto più vendute nel Regno Unito dal 2022; un’importanza commerciale che aiuta a spiegare la cautela di Nissan nel toccare una formula che sta funzionando.

Un aggiornamento, non una rivoluzione, nel 2028

Per il momento l’idea è che il prossimo passo per il Qashqai non sarà una generazione interamente nuova, ma un aggiornamento sostanziale atteso per il 2028. Un aggiornamento che manterrà il pianale invariato, la conferma della tecnologia e-Power e si dedicherà a un restyling del design e degli interni. Un approccio che ricalca quello già scelto per la Rogue, la versione nordamericana dello stesso modello, meno oneroso rispetto allo sviluppo di un pianale completamente inedito.

Parallelamente, Nissan prevede il debutto della nuova generazione della X-Trail sempre nel 2028, mentre la Juke di prossima generazione, attesa già a inizio 2027, sarà invece disponibile solo in versione elettrica. Una scelta che apre un contrasto interno alla gamma, con l’utilitaria di accesso che fa il salto assieme all’elettrico e il crossover di fascia media che resta ancorato al benzina.

FONTE: Autocar

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