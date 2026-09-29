Nissan sperimenta la guida autonoma in città: al via i test sulle strade di Cambridge

Nissan da tempo sta lavorando allo sviluppo della tecnologia della guida autonoma. Adesso, la casa automobilistica ha fatto un ulteriore passo avanti, iniziando a sperimentare questa tecnologia in ambito cittadino, per capire come questa tecnologia possa migliorare concretamente la mobilità delle persone. Il tutto rientra all'interno del progetto ADventure, sostenuto dal Governo britannico e sviluppato con il supporti di Warwick Manufacturing Group e PAVE UK.

L'obiettivo non è solamente quello di verificare il funzionamento della tecnologia della guida autonoma ma pure sperimentare un vero servizio di mobilità autonoma in un contesto reale. Insieme con le autorità di Cambridge, dove si svolgerà questo progetto, ai pendolari e ai residenti, il progetto studierà come la guida autonoma possa rendere gli spostamenti più accessibili e rispondere alle esigenze delle comunità locali. Per l'occasione saranno utilizzate delle Nissan Leaf 2022 opportunamente modificata, già impiegate in altri progetti similari.

Nissan studia i vantaggi della guida autonoma in città

L’iniziativa rientra nella strategia del Regno Unito per accelerare lo sviluppo della mobilità connessa e autonoma. Sono tre gli ambiti in cui si concentrerà il progetto guidato da Nissan. Il primo è comprendere in che modo la mobilità autonoma possa integrare le reti di trasporto esistenti e rispondere alle esigenze locali. Il secondo, invece, punta a verificare di cosa hanno bisogno le persone per sentirsi informate, a proprio agio e coinvolte quando utilizzano i futuri servizi di mobilità autonoma.

Nissan testerà la guida autonoma in città

Infine, Nissan verificherà che i sistemi di guida autonoma funzionino in modo sicuro ed efficace sulle strade pubbliche.

Perché è stata scelta Cambridge? La città ha già ospitato diverse iniziative nel campo della guida autonoma, rendendola un ambiente ideale per studiare come i futuri servizi autonomi possano integrare le reti di trasporto locali e rispondere alle esigenze delle comunità.

Il progetto capitalizza la grande esperienza Nissan nel campo della guida autonoma maturata attraverso precedenti programmi come HumanDrive, ServCity ed evolvAD, che hanno contribuito ad approfondire la conoscenza delle prestazioni della tecnologia in diversi scenari di guida. Il Nissan Technical Centre Europe può infatti contare su oltre 10 anni di esperienza nella ricerca sulla guida autonoma.

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