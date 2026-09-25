Nissan Z Kaze, il concept con il T-top che celebra le Z scoperte e il tuning anni ‘90

La Nissan Z si toglie il tetto, o almeno una parte. A ZCON, la convention annuale degli appassionati della Z Car Club Association, Nissan Americas ha presentato la Z Kaze concept, una Z con T-top su misura che rende omaggio alle Z scoperte del passato e alla cultura del tuning degli anni Novanta. Un progetto definito come una nuova era di nostalgia per le sportive.

Un progetto nato in casa

Nissan Z Kaze, il T-top

Il concept è costruito attorno a nostalgia, heritage e piacere di guida delle sette generazioni di sportive Z. Il nome Kaze significa vento in giapponese, e la sua caratteristica distintiva è il tetto T-top progettato su misura, che restituisce la sensazione dei capelli al vento amata da chi guida per passione. Lo Z Kaze è un progetto nato dalla passione di un gruppo di product planner e designer di Nissan, che hanno voluto mostrare le radici scoperte della Z.

Nissan Z Kaze, il design

Per Ponz Pandikuthira, vicepresidente senior e Chief Product and Planning Officer di Nissan Americas, il concept celebra alcune delle sportive aperte più iconiche di Nissan e riconosce la cultura del tuning degli anni Novanta, che ha contribuito a far conoscere Nissan e NISMO. Il progetto, aggiunge, unisce l’eccellenza ingegneristica della casa, la creatività e la celebrazione dell’eredità del marchio.

Look anni Novanta

Nissan Z Kaze, la vista laterale

La carrozzeria è in Pacific Teal, una tinta ispirata a quegli anni. Il cofano è in fibra di carbonio, leggero e ventilato, e le ruote sono coperte da parafanghi allargati. Completa l’assetto estetico un kit aerodinamico in fibra di carbonio realizzato su misura. Le ruote montano cerchi NISMO LMGT2 originali da 18”, forgiati e multipezzo, che la casa definisce leggendari. Nell’abitacolo ci sono sedili in pelle bianca su misura, finiture in fibra di carbonio e altoparlanti Bose Personal Plus integrati nei poggiatesta.

Il V6 biturbo e i componenti GReddy

Nissan Z Kaze, il motore

Sotto il cofano lavora il V6 biturbo da 3,0 litri, che sulla Nissan Z di serie è disponibile a 298 kW (406 CV) o, nella Nismo, a 313 kW (426 CV). Il concept Nissan Z Kaze prevede nuove sospensioni aggiornate con componenti NISMO e i prodotti di GReddy, storica casa di preparazione che per questo progetto ha fornito lo scarico SUPREME SP, il kit intercooler aria-aria frontale e il kit filtro aria Airinx.

Nissan Z Kaze, l'abitacolo

La Z Kaze resta un concept non acquistabile. Dopo Phoenix, Nissan lo porterà al Japanese Classic Car Show di sabato 31 ottobre.

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