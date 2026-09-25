Nissan Z Kaze, il concept con il T-top che celebra le Z scoperte e il tuning anni ‘90

La Nissan Z si toglie il tetto, o almeno una parte. A ZCON, la convention annuale degli appassionati della Z Car Club Association, Nissan Americas ha presentato la Z Kaze concept, una Z con T-top su misura che rende omaggio alle Z scoperte del passato e alla cultura del tuning degli anni Novanta. Un progetto definito come una nuova era di nostalgia per le sportive.
Un progetto nato in casa
Il concept è costruito attorno a nostalgia, heritage e piacere di guida delle sette generazioni di sportive Z. Il nome Kaze significa vento in giapponese, e la sua caratteristica distintiva è il tetto T-top progettato su misura, che restituisce la sensazione dei capelli al vento amata da chi guida per passione. Lo Z Kaze è un progetto nato dalla passione di un gruppo di product planner e designer di Nissan, che hanno voluto mostrare le radici scoperte della Z.
Per Ponz Pandikuthira, vicepresidente senior e Chief Product and Planning Officer di Nissan Americas, il concept celebra alcune delle sportive aperte più iconiche di Nissan e riconosce la cultura del tuning degli anni Novanta, che ha contribuito a far conoscere Nissan e NISMO. Il progetto, aggiunge, unisce l’eccellenza ingegneristica della casa, la creatività e la celebrazione dell’eredità del marchio.
Look anni Novanta
Nissan Z Kaze, la vista laterale
La carrozzeria è in Pacific Teal, una tinta ispirata a quegli anni. Il cofano è in fibra di carbonio, leggero e ventilato, e le ruote sono coperte da parafanghi allargati. Completa l’assetto estetico un kit aerodinamico in fibra di carbonio realizzato su misura. Le ruote montano cerchi NISMO LMGT2 originali da 18”, forgiati e multipezzo, che la casa definisce leggendari. Nell’abitacolo ci sono sedili in pelle bianca su misura, finiture in fibra di carbonio e altoparlanti Bose Personal Plus integrati nei poggiatesta.
Il V6 biturbo e i componenti GReddy
Sotto il cofano lavora il V6 biturbo da 3,0 litri, che sulla Nissan Z di serie è disponibile a 298 kW (406 CV) o, nella Nismo, a 313 kW (426 CV). Il concept Nissan Z Kaze prevede nuove sospensioni aggiornate con componenti NISMO e i prodotti di GReddy, storica casa di preparazione che per questo progetto ha fornito lo scarico SUPREME SP, il kit intercooler aria-aria frontale e il kit filtro aria Airinx.
La Z Kaze resta un concept non acquistabile. Dopo Phoenix, Nissan lo porterà al Japanese Classic Car Show di sabato 31 ottobre.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.