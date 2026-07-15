Nissan punta sulla tranquillità dei clienti con una garanzia fino a 10 anni

Nissan vuole garantire ai suoi clienti la massima tranquillità quando acquistano una sua vettura. Per tale motivo, nel nostro Paese la casa automobilistica va oltre alle garanzie tradizionali, proponendo programmi di garanzia più completi pensati appositamente per accompagnare i clienti in ogni fase della vita della vettura e garantire massima serenità nell'utilizzo quotidiano.

Nissan, come funziona la garanzia sulle auto

Tutte le auto vendute da Nissan in Italia, indipendentemente dalla tipologia di alimentazione, sono coperte da una garanzia di 3 anni o 100.000 chilometri, quale limite venga raggiunto per primo. Si tratta quindi di un anno di più rispetto a quanto previsto dalla garanzia legale. Sempre per 3 anni, garanzia sulla verniciatura e assistenza stradale gratuita, mentre arriva fino a 12 anni la copertura in caso di perforazione per corrosione della carrozzeria.

Nissan e-powe

La garanzia per le ibride e le e-Power

Nissan ha poi pensato a una garanzia specifica per le sue auto ibride e quelle dotate del sistema e-Power. Tutti i componenti ''elettrificati'' beneficiano infatti di una garanzia di 5 anni. Stiamo quindi parlando di motore elettrico di trazione, Inverter, Unità di Controllo del Veicolo (VCM), Unità di Controllo del Veicolo Elettrico Ibrido (HEVC), Riduttore di velocità, Convertitore di corrente DC/DC, Carica batterie di bordo, Unità di controllo del selettore di direzione (SCU), Modulo di Erogazione della Potenza (PDM), Controller della batteria agli Ioni di Litio, Cablaggio ad alta tensione, Sistema di raffreddamento della batteria agli Ioni di Litio, Sistema di raffreddamento dell’inverter, Generatore, Cavo di ricarica e Connettore di ricarica.

Fino a 8 anni per le batterie delle auto elettriche

Per chi sceglie invece una Nissan 100% elettrica, oltre alla copertura sui componenti elettrificati, le batterie dei veicoli elettrici Nissan sono coperte da una garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri, quale limite venga raggiunto per primo. In aggiunta alla copertura per difettosità dei materiali o di prodotto, la batteria di trazione agli Ioni di Litio è anche garantita in caso di perdita della capacità al di sotto delle 9 tacche su 12 (come indicato sul quadro strumenti del veicolo).

La garanzia di Nissan copre tutte le necessarie riparazioni per riportare l’efficienza della batteria a un livello minimo di 9 tacche su 12.

Nissan

Nissan More, fino a 10 anni di garanzia

Per garantire la massima tranquillità ai clienti, la casa automobilistica propone Nissan More, programma che dal lancio nell'ottobre del 2024 è stato già scelto da oltre 25.000 clienti. Grazie a Nissan More, la protezione può essere estesa gratuitamente fino a 10 anni o 200.000 chilometri di percorrenza (quale si raggiunge per primo).

Questo programma offre gratuitamente ai clienti una copertura assicurativa rinnovabile sui componenti più importanti e costosi del veicolo, tra cui motore, trasmissione, cambio, turbocompressore e, per i veicoli elettrici, motore elettrico, inverter e modulo di distribuzione dell'energia.

Per attivare e rinnovare annualmente Nissan More, sarà sufficiente eseguire il tagliando di manutenzione presso la rete ufficiale Nissan, in questo modo il cliente continua a beneficiare di una tutela concreta anche quando la vettura ha già diversi anni di vita, preservando il valore del proprio investimento e riducendo il rischio di spese impreviste.

E per i veicoli commerciali...

La gamma LCV Nissan beneficia di una garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri. Stessa durata temporale anche sull’assistenza stradale gratuita.

VEDI ANCHE

Tags