Mercedes-Benz VLE, il van elettrico potrebbe avere una versione ibrida. Gli indizi nelle foto spia

Il prototipo del van di lusso ha griglia tradizionale e due sportelli. L’ipotesi è un 1.5 da 190 CV, debutto nel 2027.

Nato come MPV 100% elettrico, il Mercedes-Benz VLEpotrebbe avere anche un motore termico. L’ipotesi arriva dalle foto spia di un prototipo del van di lusso con una griglia tradizionale e due sportelli sulla fiancata posteriore. Si tratta di elementi assenti sulla versione elettrica e che suggeriscono questa possibilità.

Cosa emerge dalle foto spia

Mercedes-Benz VLE, le foto spia della versione ibrida

La versione elettrica del VLE ha la calandra chiusa. Il prototipo fotografato durante i collaudi in Europa mostra invece una griglia di grandi dimensioni, di tipo tradizionale. Sul posteriore ci sono due sportellini, uno per lato, e uno dei due sarebbe destinato al carburante. Per il resto, forma e lamiere coincidono con quelle del modello a batterie, ma questi due indizi sono più che sufficienti per suggerire la presenza di un possibile motore termico.

Mercedes-Benz VLE, il dettaglio laterale

Il motore sarebbe, con buone probabilità, l’1.5 quattro cilindri della nuova CLA, abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti. La potenza arriverebbe a 190 CV (139 kW) nella versione a trazione integrale. Per confronto, le VLE elettriche 300 e 400 hanno 276 CV (203 kW) e 415 CV (305 kW), e la seconda scatta da 0 a 96 km/h in 6,4 secondi. Con questi numeri l’ibrido sarebbe nettamente meno brillante delle versioni elettriche.

Non è chiaro che tipo di ibrido sarebbe, se mild hybrid, full hybrid o plug-in, e non ci sono dati su batteria, autonomia, consumi e prezzo. Mancano anche il nome commerciale della versione e i mercati in cui arriverebbe. Quanto ai tempi, si ipotizza un debutto nei primi mesi del 2027 e consegne dalla seconda metà del prossimo anno. Per il resto questa versione ibrida segue l’impostazione di quella elettrica. Le misure sono quelle già note: passo di 3.071 mm, da sei a otto posti su tre file e, tra gli optional, il cruscotto MBUX Superscreen e uno schermo posteriore 8K da 31,3” che scende dal tetto.

FONTE: Carscoops

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