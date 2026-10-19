Mercedes Baby Classe G, il CEO annuncia: arriverà prima del previsto

Prodotta in Ungheria, elettrica e ibrida, la Classe G compatta è attesa in meno di 24 mesi secondo Ola Källenius.

La Mercedes Baby Classe G arriverà «prima di quanto pensiate». Queste le parole del CEO di Mercedes-Benz Ola Källenius, che ha anticipato che la versione compatta del fuoristrada arriverà presto. Incalzato sulle tempistiche il manager ha aggiunto un’indicazione più precisa: «Meno di 24 mesi da adesso». Quindi entro ottobre 2028. Resta però da capire se questa data riguarda la presentazione ufficiale, l’avvio della produzione o l’arrivo nelle concessionarie. Dopo le foto spia dei prototipi (che mostrano un modello che conserva i tratti distintivi della famiglia Classe G, pur con dimensioni più contenute) e l’anticipazione della produzione in Ungheria, ora si aggiunge il dettaglio sulle tempistiche.

Un progetto nato nel 2023

Mercedes aveva annunciato una Classe G di dimensioni ridotte già nel 2023. Era stato lo stesso Källenius a darle il nome informale di «Little G». Inizialmente, il progetto prevedeva soltanto una versione elettrica. Nel frattempo, però, la strategia è cambiata e accanto alla variante a batteria dovrebbe arrivare anche una versione ibrida.

A spingere verso una motorizzazione alternativa all’elettrico sarebbero stati soprattutto i concessionari statunitensi. La richiesta arriva in un momento delicato per il mercato delle auto elettriche negli USA, dove la fine degli incentivi federali da 7.500 dollari ha contribuito a cambiare le prospettive del settore. La Baby Classe G sarà prodotta nello stabilimento Mercedes di Kecskemét, in Ungheria, e non in Germania, come ipotizzato inizialmente. La vettura non nascerà nemmeno a Graz, in Austria, dove viene assemblata la Classe G tradizionale. La scelta dell’Ungheria potrebbe contribuire a contenere i costi industriali, almeno per l’Europa.

La sfida con la Defender più piccola

La finestra temporale indicata da Källenius avvicina la Baby G a un’altra novità attesa nel segmento dei fuoristrada compatti: la piccola Land Rover Defender, che secondo le indiscrezioni potrebbe chiamarsi Defender Sport e arrivare già nel 2027.

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