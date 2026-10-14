Anticipazioni

Mercedes Classe E elettrica, test al Nürburgring: foto spia e cosa sappiamo

Avatar di Filippo Vendrame,

7 fa - Le ultime novità

La futura Mercedes Classe E elettrica dovrebbe utilizzare la piattaforma MB.EA a 800 V, già adottata da Classe C elettrica e GLC elettrica
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Mercedes sta facendo un grande lavoro sul fronte delle auto elettriche, portando al debutto nuove generazioni dotate delle ultimissime tecnologie che ha sviluppato. Dopo aver visto modelli come le nuove CLA, GLB, Classe C e GLC, l'attenzione della casa automobilistica tedesca si sta spostando sulla nuova Classe E elettrica che attualmente è ancora in fase di sviluppo. Le ultime foto spia la mostrano impegnata su circuito del Nürburgring, luogo ideale dove affinare la dinamica di guida e mettere alla frusta la nuova meccanica.

Nuova Classe E elettrica, cosa sappiamo

Nei fatti, questo modello andrà a sostituire la EQE che ha ottenuto poco successo. Le ultime immagini mostrano la berlina ancora coperta da pellicole ma, sotto il camuffamento, il design è quello definitivo e possiamo comunque notare diverse cose interessanti. Se la EQE proponeva un design diverso da quello delle classiche Mercedes, per la nuova Classe E, la casa tedesca ha seguito la tradizione. Insomma, sarà una vera Mercedes.

Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring

Il camuffamento del frontale dovrebbe nascondere una grande e imponente griglia Mercedes, come quella della nuova Classe C elettrica e della GLC elettrica. L'angolazione del lunotto posteriore ricorda vagamente quella di una fastback, quel tanto che basta per conferire alla vettura un'aria sportiveggiante. In ogni caso, mantiene la classica configurazione a tre volumi con un bagagliaio squadrato. Al posteriore possiamo invece notare la presenza di gruppi ottici caratterizzati da strisce LED orizzontali che sottolineano la larghezza della nuova vettura.

Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring

Dietro, i gruppi ottici non sembrano presentare la firma luminosa a stella come troviamo, per esempio, sulla nuova Classe C elettrica. Le foto spia non permettono di vedere l'abitacolo ma verosimilmente troveremo l'utima evoluzione del sistema MBUX con i suoi maxi schermi.

Motori

La berlina elettrica poggia sulla piattaforma MB.EA, la stessa utilizzata per la Classe C elettrica e la GLC elettrica. Questo significa che c'è un'architettura a 800 V che permetterà di effettuare ricariche ad altissima potenza. La nuova Classe C elettrica è stata lanciata nella versione C400 4Matic con ben 490 CV (doppio motore elettrico e la trazione integrale).

Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring

Questa stessa configurazione dovrebbe essere adottata anche sulla E400, sebbene non sia ancora chiaro se la vettura avrà una batteria più capiente visto il maggiore peso rispetto alla Classe C. Da questa estate, per la Classe C è disponibile anche la C300 4Matic, sempre con doppio motore ma con 421 CV e una batteria più piccola. Powertrain che arriverà pure sulla nuova Classe E elettrica? Lo scopriremo al momento del debutto. Infine, non dovrebbero mancare le versioni AMG, anche se arriveranno in un secondo momento.

Fonte: Autoevolution

VEDI ANCHE
Mercedes EQS, arriva il volante a cloche con tecnologia steer-by-wire
Mercedes-Benz VLE, il van elettrico potrebbe avere una versione ibrida. Gli indizi nelle foto spia
Mercedes, ecco i modelli a cui diremo addio nel 2027
Tags
mercedesauto elettrichefoto spiamercedes classe eanticipazioni

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Listino Mercedes-Benz Classe E
AllestimentoCV / KwPrezzo
Classe E 200 d Advanced 163 / 12065.127 €
Classe E 200 Advanced 204 / 15069.234 €
Classe E 200 d Advanced Plus 163 / 12069.245 €
Classe E 220 d Advanced 197 / 14570.678 €
Classe E 200 d AMG Line Advanced 163 / 12071.130 €
Classe E 200 Advanced Plus 204 / 15073.442 €
Classe E 220 d 4Matic Advanced 197 / 14573.484 €
Classe E 220 d Advanced Plus 197 / 14574.796 €
Classe E 200 d AMG Line Advanced Plus 163 / 12075.247 €
Classe E 200 AMG Line Advanced 204 / 15075.327 €
Classe E 220 d AMG Line Advanced 197 / 14576.681 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15077.266 €
Classe E 200 d Exclusive Premium 163 / 12077.425 €
Classe E 220 d 4Matic Advanced Plus 197 / 14577.602 €
Classe E 200 d AMG Line Premium 163 / 12078.511 €
Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14578.938 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced 197 / 14579.218 €
Classe E 200 AMG Line Advanced Plus 204 / 15079.444 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced 204 / 15080.072 €
Classe E 220 d AMG Line Advanced Plus 197 / 14580.798 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15081.384 €
Classe E 200 Exclusive Premium 204 / 15081.622 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced 197 / 14582.024 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15082.171 €
Classe E 200 AMG Line Premium 204 / 15082.708 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced Plus 197 / 14582.915 €
Classe E 220 d Exclusive Premium 197 / 14582.976 €
Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14583.055 €
Classe E 220 d AMG Line Premium 197 / 14584.062 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 197 / 14584.123 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 204 / 15084.190 €
Classe E 200 d AMG Line Premium Plus 163 / 12084.617 €
Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium 197 / 14584.928 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced 204 / 15084.977 €
Classe E 200 d Exclusive Premium Plus 163 / 12085.531 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus 197 / 14585.721 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15086.288 €
Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium 197 / 14586.319 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced 197 / 14586.929 €
Classe E 200 Exclusive Premium Plus 204 / 15087.728 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 197 / 14587.826 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus 252 / 18588.088 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium 204 / 15088.466 €
Classe E 200 AMG Line Premium Plus 204 / 15088.814 €
Classe E 220 d Exclusive Premium Plus 197 / 14589.082 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 204 / 15089.094 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15089.552 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium 197 / 14590.028 €
Classe E 220 d AMG Line Premium Plus 197 / 14590.168 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus 197 / 14590.632 €
Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium Plus 197 / 14591.034 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium 197 / 14591.113 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium 204 / 15091.272 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 204 / 15092.358 €
Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14592.425 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium 197 / 14592.834 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus 252 / 18592.999 €
Classe E 450 d 4Matic Advanced Plus 367 / 27093.175 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium 197 / 14593.919 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus 204 / 15094.572 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium 252 / 18595.201 €
Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15095.658 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium 252 / 18596.287 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus 197 / 14596.524 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus 204 / 15097.378 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 197 / 14597.610 €
Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 204 / 15098.464 €
Classe E 450 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 367 / 27098.629 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus 197 / 14599.330 €
Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium 367 / 270100.282 €
Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium Plus 197 / 145100.416 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus 252 / 185101.307 €
Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium 367 / 270101.917 €
Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus 252 / 185102.393 €
Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium Plus 367 / 270106.388 €
Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium Plus 367 / 270108.023 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe E visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe E
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche