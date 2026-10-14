Mercedes Classe E elettrica, test al Nürburgring: foto spia e cosa sappiamo

Mercedes sta facendo un grande lavoro sul fronte delle auto elettriche, portando al debutto nuove generazioni dotate delle ultimissime tecnologie che ha sviluppato. Dopo aver visto modelli come le nuove CLA, GLB, Classe C e GLC, l'attenzione della casa automobilistica tedesca si sta spostando sulla nuova Classe E elettrica che attualmente è ancora in fase di sviluppo. Le ultime foto spia la mostrano impegnata su circuito del Nürburgring, luogo ideale dove affinare la dinamica di guida e mettere alla frusta la nuova meccanica.
Nuova Classe E elettrica, cosa sappiamo
Nei fatti, questo modello andrà a sostituire la EQE che ha ottenuto poco successo. Le ultime immagini mostrano la berlina ancora coperta da pellicole ma, sotto il camuffamento, il design è quello definitivo e possiamo comunque notare diverse cose interessanti. Se la EQE proponeva un design diverso da quello delle classiche Mercedes, per la nuova Classe E, la casa tedesca ha seguito la tradizione. Insomma, sarà una vera Mercedes.
Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring
Il camuffamento del frontale dovrebbe nascondere una grande e imponente griglia Mercedes, come quella della nuova Classe C elettrica e della GLC elettrica. L'angolazione del lunotto posteriore ricorda vagamente quella di una fastback, quel tanto che basta per conferire alla vettura un'aria sportiveggiante. In ogni caso, mantiene la classica configurazione a tre volumi con un bagagliaio squadrato. Al posteriore possiamo invece notare la presenza di gruppi ottici caratterizzati da strisce LED orizzontali che sottolineano la larghezza della nuova vettura.
Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring
Dietro, i gruppi ottici non sembrano presentare la firma luminosa a stella come troviamo, per esempio, sulla nuova Classe C elettrica. Le foto spia non permettono di vedere l'abitacolo ma verosimilmente troveremo l'utima evoluzione del sistema MBUX con i suoi maxi schermi.
Motori
La berlina elettrica poggia sulla piattaforma MB.EA, la stessa utilizzata per la Classe C elettrica e la GLC elettrica. Questo significa che c'è un'architettura a 800 V che permetterà di effettuare ricariche ad altissima potenza. La nuova Classe C elettrica è stata lanciata nella versione C400 4Matic con ben 490 CV (doppio motore elettrico e la trazione integrale).
Mercede Classe E elettrica spy shot Nürburgring
Questa stessa configurazione dovrebbe essere adottata anche sulla E400, sebbene non sia ancora chiaro se la vettura avrà una batteria più capiente visto il maggiore peso rispetto alla Classe C. Da questa estate, per la Classe C è disponibile anche la C300 4Matic, sempre con doppio motore ma con 421 CV e una batteria più piccola. Powertrain che arriverà pure sulla nuova Classe E elettrica? Lo scopriremo al momento del debutto. Infine, non dovrebbero mancare le versioni AMG, anche se arriveranno in un secondo momento.
Fonte: Autoevolution
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe E 200 d Advanced
|163 / 120
|65.127 €
|Classe E 200 Advanced
|204 / 150
|69.234 €
|Classe E 200 d Advanced Plus
|163 / 120
|69.245 €
|Classe E 220 d Advanced
|197 / 145
|70.678 €
|Classe E 200 d AMG Line Advanced
|163 / 120
|71.130 €
|Classe E 200 Advanced Plus
|204 / 150
|73.442 €
|Classe E 220 d 4Matic Advanced
|197 / 145
|73.484 €
|Classe E 220 d Advanced Plus
|197 / 145
|74.796 €
|Classe E 200 d AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|75.247 €
|Classe E 200 AMG Line Advanced
|204 / 150
|75.327 €
|Classe E 220 d AMG Line Advanced
|197 / 145
|76.681 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|77.266 €
|Classe E 200 d Exclusive Premium
|163 / 120
|77.425 €
|Classe E 220 d 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|77.602 €
|Classe E 200 d AMG Line Premium
|163 / 120
|78.511 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|78.938 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced
|197 / 145
|79.218 €
|Classe E 200 AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|79.444 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced
|204 / 150
|80.072 €
|Classe E 220 d AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|80.798 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|81.384 €
|Classe E 200 Exclusive Premium
|204 / 150
|81.622 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced
|197 / 145
|82.024 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|82.171 €
|Classe E 200 AMG Line Premium
|204 / 150
|82.708 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Advanced Plus
|197 / 145
|82.915 €
|Classe E 220 d Exclusive Premium
|197 / 145
|82.976 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|83.055 €
|Classe E 220 d AMG Line Premium
|197 / 145
|84.062 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|197 / 145
|84.123 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|204 / 150
|84.190 €
|Classe E 200 d AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|84.617 €
|Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium
|197 / 145
|84.928 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced
|204 / 150
|84.977 €
|Classe E 200 d Exclusive Premium Plus
|163 / 120
|85.531 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Advanced Plus
|197 / 145
|85.721 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|86.288 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|86.319 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced
|197 / 145
|86.929 €
|Classe E 200 Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|87.728 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|87.826 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Advanced Plus
|252 / 185
|88.088 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|204 / 150
|88.466 €
|Classe E 200 AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|88.814 €
|Classe E 220 d Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|89.082 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|204 / 150
|89.094 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|89.552 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|197 / 145
|90.028 €
|Classe E 220 d AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|90.168 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Advanced Plus
|197 / 145
|90.632 €
|Classe E 220 d 4Matic Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|91.034 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|197 / 145
|91.113 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|204 / 150
|91.272 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|204 / 150
|92.358 €
|Classe E 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|92.425 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium
|197 / 145
|92.834 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Advanced Plus
|252 / 185
|92.999 €
|Classe E 450 d 4Matic Advanced Plus
|367 / 270
|93.175 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium
|197 / 145
|93.919 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|94.572 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium
|252 / 185
|95.201 €
|Classe E 300 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|95.658 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|252 / 185
|96.287 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|96.524 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|204 / 150
|97.378 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|97.610 €
|Classe E 300 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|204 / 150
|98.464 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Advanced Plus
|367 / 270
|98.629 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic AMG Line Premium Plus
|197 / 145
|99.330 €
|Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium
|367 / 270
|100.282 €
|Classe E 300de Plug-in Hybrid 4Matic Exclusive Premium Plus
|197 / 145
|100.416 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid Exclusive Premium Plus
|252 / 185
|101.307 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium
|367 / 270
|101.917 €
|Classe E 400 e 4Matic Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|252 / 185
|102.393 €
|Classe E 450 d 4Matic Exclusive Premium Plus
|367 / 270
|106.388 €
|Classe E 450 d 4Matic AMG Line Premium Plus
|367 / 270
|108.023 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe E visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe E
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).