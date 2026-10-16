Mercedes-AMG GT SUV: la rivoluzione elettrica "made in" Affalterbach parte da qui

Anteprima mondiale per i 140 anni di Mercedes-Benz: fino a tre motori e 1.169 CV, ricarica ultrarapida, lusso, tecnologia e dinamica da supercar

I festeggiamenti per i 140 anni di Mercedes-Benz, a Stoccarda, hanno fatto da cornice all'anteprima internazionale del nuovo Mercedes-AMG GT SUV, presentato in occasione delle celebrazioni della casa tedesca. Noi di Motorbox siamo stati in prima fila alla spettacolare world première per scoprire in anteprima lo sport utility high performance. Visto da vicino, ve lo raccontiamo nei dettagli.

Mercedes-AMG GT SUV: a Stoccarda la world première del SUV per i 140 anni della casa tedesca

Un progetto inedito per AMG

Questo è un debutto speciale per un modello, che segna una svolta nella storia di Affalterbach: per la prima volta nei suoi 59 anni di attività, AMG progetta e sviluppa un SUV di grandi dimensioni, per giunta 100% elettrico.

Il nuovo sport utility nasce sulla piattaforma AMG.EA, già utilizzata per la GT 4-Door Coupé (tecnologia di Mercedes GT 4-Door Coupé), e punta a combinare spazio e versatilità con il carattere di una vera supersportiva, che dal punto di vista del design esprime la sua potenza con linee moderne, quasi futuristiche, ispirate alla stessa GT 4-Door Coupé.

Quindi, in 5,08 metri di lunghezza, spazio a tratti affusolati, firma luminosa anteriore con DRL a stella, maxi-calandra a listelli verticali (illuminabile a richiesta), fianchi muscolosi e coda con doppi proiettori a LED e, di nuovo, l’immancabile stella. Ma anche ruote alte e barre longitudinali sul tetto, giusto per ricordare che siamo davanti a un SUV.

Al centro del progetto c'è una sofisticata batteria a 800 volt, disponibile con capacità utilizzabili di 106 o 128 kWh e dotata di celle cilindriche raffreddate direttamente. La tecnologia consente di mantenere prestazioni elevate anche sotto carico prolungato e di raggiungere un'autonomia dichiarata fino a 700 km nel ciclo WLTP con la batteria più grande.

Mercedes-AMG GT SUV: tecnologia elettrica allo stato dell'arte per potenze fino a 1.169 CV

Fino a 1.169 CV e ricariche lampo

La versione più potente, la GT 63 SUV, adotta tre motori elettrici a flusso assiale e sviluppa fino a 1.169 CV, equivalenti a 860 kW, con una coppia massima di 2.000 Nm. Numeri che promettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h con il Driver's Package opzionale.

La GT 55 SUV raggiunge invece 816 CV, per bruciare lo “zerocento” in 2,8 secondi, mentre la GT 53 SUV, equipaggiata con due motori sincroni, eroga 544 CV e accelera da fermo a cento orari in 3,8 secondi. Numeri da capogiro per uno sport-utility ad alto tasso di adrenalina, è vero, ma che arriva a pesare intorno alle 2,6-2,7 tonnellate…

La ricarica in corrente continua si spinge fino a 710 kW con la batteria da 128 kWh, permettendo di recuperare circa 450 km di autonomia WLTP in dieci minuti. Con l'accumulatore da 106 kWh, la potenza massima scende a 600 kW. La gestione termica dedicata punta a rendere ripetibili le prestazioni, evitando che la potenza disponibile dipenda soltanto da brevi intervalli di utilizzo. Il consumo di elettricità nel ciclo combinato WLTP è di 23,4 - 20,9 kWh/100 km per GT 63 SUV, 23,4 - 20,9 kWh 100/km per GT 55 SUV e 21,1 – 18,8 kWh/100 km per GT 53 SUV.

Mercedes-AMG GT SUV: il frontale dello sport utility con la calandra illuminabile

Un SUV che gioca a fare la supercar

Ma la tecnologia allo stato dell’arte non si limita alla propulsione. Le sospensioni AMG Active Ride Control+ introducono una stabilizzazione attiva del beccheggio e del rollio, con l'obiettivo di contenere i movimenti della carrozzeria senza sacrificare il comfort. Lo sterzo posteriore attivo, di serie, migliora la maneggevolezza alle basse velocità e la stabilità quando il ritmo aumenta. La trazione integrale AMG Performance 4Matic+, completamente variabile, adatta la distribuzione della coppia alle condizioni di guida.

A completare il pacchetto ci sono l'aerodinamica attiva AeroKinetics, con spoiler posteriore sul tetto e sistema AirPanel con lamelle verticali automatiche sul paraurti anteriore, che normalmente restano chiuse per migliorare l’aerodinamica, ma si aprono quando il sistema elettrico ha bisogno di respirare aria fresca. La batteria è collocata centralmente e protetta da un involucro di sicurezza integrato nella struttura del veicolo.

Mercedes-AMG GT SUV: l'abitacolo sportivo ospitale per cinque e con finiture di pregio

Intelligenza artificiale e telemetria AMG

L'abitacolo ruota attorno alla nuova generazione del sistema MBUX, basata sul sistema operativo MB.OS e arricchita dall'integrazione di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Le finiture sono di primissima qualità con rivestimenti in pelle, accenti in metallo e regolazioni multiple dei sedili sportivi. Lo spazio a bordo sembra adeguato per cinque persone con un baule da 607/1.740 litri a cui si aggiunge il frunk da 78 litri.

Il quadro strumenti digitale misura 10,2 pollici, mentre il display centrale da 14 pollici è inclinato verso il conducente; da qui passa tutta la connettività per la gestione del SUV. Per il passeggero anteriore è disponibile un ulteriore schermo da ben 14 pollici. Sulla consolle centrale di GT 63 e GT 55 trovano posto tre comandi a rotore per regolare singolarmente i setup del SUV.

Mercedes-AMG GT SUV: i sedili anteriori con appoggiatesta integrato e regolazioni elettriche

Le applicazioni AMG Performance Menu, AMG Set Up e AMG Track Pace permettono di monitorare i flussi energetici, personalizzare le impostazioni e registrare i dati delle sessioni in pista. Il programma AMG Force Sport+ aggiunge una componente emozionale, riproducendo il sound dei motori V8 o sei cilindri di Affalterbach, con cambi marcia simulati e vibrazioni integrate nei sedili.

Insomma, il lato emozionale gioca un ruolo di primo piano anche dal punto di vista dei sensi, pur a bordo di un veicolo a batterie. Infine, AMG GT SUV può contare fino a sette differenti programmi di guida per confezionare su misura la risposta dinamica del veicolo alle vostre specifiche esigenze, dalla più confortevole ed efficiente, alla più “racing”.

Mercedes-AMG GT SUV: lunghezza di oltre cinque metri e autonomia fino a 700 km

Tre allestimenti e tutta la personalizzazione che volete

La gamma comprende tre varianti: AMG GT 53 SUV, AMG GT 55 SUV e AMG GT 63 SUV. La versione d'ingresso sarà ordinabile da fine ottobre in Germania, con prezzi a partire da 113.050 euro; le varianti 55 e 63 sono attese entro la prima metà del 2027.

Tra gli equipaggiamenti figurano il tetto panoramico in vetro Sky Control, i sedili AMG Performance a richiesta e l'impianto audio Burmester 4D. Il programma Manufaktur offre inoltre oltre 60 verniciature esclusive e possibilità di personalizzazione per cerchi e cinture di sicurezza. Per un SUV che punta a unire praticità quotidiana e prestazioni da supercar, anche i dettagli diventano parte del gioco. A voi piace il nuovo super SUV elettrico di AMG? Diteci la vostra.

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