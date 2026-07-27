McLaren P1 GT Lanzante, un raro esemplare cerca un nuovo proprietario

La McLaren P1 GT di Lanzante sarà protagonista della Monterey Car Week con RM Sotheby's. Solo quattro gli esemplari costruiti e stima fra 3,0 e 3,5 milioni di dollari

Ogni McLaren P1 rappresenta un progetto esclusivo, ma la P1 GT del 2014 realizzata dallo specialista britannico Lanzante occupa una posizione particolare nella storia del marchio.

Omaggio alla F1 da competizione

La vettura nasce come tributo alla F1 GTR Longtail, modello che conquistò la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel 1997. Pur richiamandone lo stile e alcuni elementi estetici, questa interpretazione segue un percorso differente rispetto all'auto che l'ha ispirata, essendo sviluppata a partire dalla P1GTR destinata alla pista e successivamente adattata all'impiego stradale, più che da un tradizionale progetto di tuning.

McLaren P1 GT Lanzante: la supercar del tuner inglese Lanzante all'asta di RM Sotheby's

Quattro esemplari costruiti

Secondo le informazioni disponibili, la supercar è stata prodotta in appena quattro esemplari. L'auto proposta è la numero 3 e si distingue per la carrozzeria nera, i cerchi argentati a cinque razze e numerosi componenti in fibra di carbonio a vista. L'esemplare sarà protagonista di un'asta organizzata durante la Monterey Car Week, affidata alla casa d'aste RM Sotheby's (guarda il link all’asta), dove potrebbe attirare particolare interesse tra i collezionisti.

McLaren P1 GT Lanzante: omaggio alla F1 GTR Longtail, vincitrice alla 24h Le Mans nel 1997

Comfort stradale e prestazioni elevate

Rispetto alla versione da circuito, questa variante offre dotazioni dedicate all'utilizzo quotidiano, tra cui climatizzatore, alzacristalli elettrici, sistema multimediale completo, moquette e sedili più confortevoli. La meccanica, invece, mantiene un'impostazione estrema grazie al propulsore ibrido V8 biturbo da 986 CV, capace di garantire prestazioni di altissimo livello.

McLaren P1 GT Lanzante: per la supercar un valore stimato fra 3,0 e 3,5 milioni di dollari

Pochi chilometri e grande esclusività

L'esemplare in vendita ha percorso appena 8.825 km ed è accompagnato da documentazione statunitense e da un report Carfax privo di anomalie. Pur senza replicare il percorso sportivo della storica F1 GTR, questa P1 GT rappresenta una delle interpretazioni più esclusive della famiglia P1 e una delle realizzazioni più rare firmate Lanzante. L'asta prevede offerte fra 3,0 e 3,5 milioni di dollari, ma ne sapremo di più fra circa un mese, in occasione della MCW 2026 che si terrà in California ad agosto.

VEDI ANCHE

Tags