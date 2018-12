Autore:

Giulia Fermani

IL RENDERING DELLA SUPERCAR 2.0 Prestazioni eccezionali e lusso con pochi pari: era questa l’idea alla base della Mercedes-Benz SLR McLaren. La storica supercar potrebbe nel prossimo futuro avere un’erede nella Mercedes SLR Vision Concept. Erede che l' Invisive Design Studio ha provato a immaginare attraverso un rendering diffuso in rete.

CONGETTURE Ispirata dalla Concept Vision SLR del 1999, che a sua volta era un omaggio all'auto da corsa originale del 1955, la supercar Mercedes-Benz SLR McLaren era un siluro potente e veloce alimentato da un motore V8 da 5,4 litri ma, a volergli trovare un neo, un po’ troppo pesante per essere una GT. La Mercedes SLR Vision Concept ricalca il modello del passato ma in chiave moderna dando vita all'auto che idealmente potrebbe allargare la famiglia delle supercar tedesche. Ad alimentare questo progetto sarà il 4.0 V8 biturbo Mercedes? Magari si e magari sarà supportato da un paio di motori elettrici, per adeguarsi ai tempi moderni. Non ci resta che aspettare per vedere se mai diventerà realtà, anche se non proprio in queste forme, nel frattempo sfogliate la gallery per vedere i rendering.