Mazda brevetta il nome per un nuovo modello che è tutto un programma

Quattordici anni: tanti ne sono passati da quando la RX-8 ha abbandonato le catene di montaggio. Da allora abbiamo assistito a un susseguirsi di registrazioni di marchi, splendide concept car ed esternazioni felici da parte dei dirigenti Mazda, senza però vedere mai un modello di serie nelle concessionarie. Ora, a rischio di riaccendere facili entusiasmi, la casa giapponese è tornata a far parlare di sé.

L’ultimo indizio arriva direttamente dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), dove Mazda ha ufficialmente depositato la denominazione MX-6e. Da un lato, la combinazione alfanumerica potrebbe far sognare una roadster/coupé a due porte posizionata un gradino sopra la MX-5 Miata, dall'altro presenta quella ''e'' finale parla chiaro, preannunciando una qualche forma di elettrificazione.

Prima però di scatenare fantasia ed entusiasmo pensando alla versione di serie della Iconic SP, il prototipo di sportiva con motore rotativo Wankel con funzione di range extender mostrato nel 2023, prendiamo in considerazione le alternative possibili...

Mazda Iconic SP: una vista della coda

Intanto, anche il crossover Mazda MX-30 ha nel nome la stessa sigla, ampliando notevolmente gli orizzonti a tipologie di veicolo del tutto diverse. E se l'accoppiata di lettere ''6e'' si ricollega in modo più stretto agli ultimi modelli full electric della casa giapponese anziché alla versione range extender R-EV della MX-30. Il pensiero corre, in particolare, al SUV CX-6e e alla berlina Mazda 6e, di cui la MX-6e potrebbe diventare la versione più sportiva.

Vero è che, di recente, dall'archivio dell'USPTO è spuntata anche la domanda di brevetto per un motore rotativo aggiornato, sempre - chiaramente - firmato Mazda, e che ha rilanciato le speranze degil appassionati di vedere un Wankel elettrificato sotto al cofano di una nuova sportiva della casa di Hiroshima.

La cosa si complica quando scopriamo che, per l'america latina, Mazda ha depositato una richiesta di brevetto anche per la sigla MX-7e, a voler indicare un modello ancora più grande. La presenza di più domande di registrazione a livello globale suggerisce che Mazda stia esplorando diverse opzioni strategiche per il futuro della sua gamma sportiva, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

I vertici aziendali continuano a lasciarsi aperta la porta per una nuova vettura ad alte prestazioni, ribadendo il proprio interesse per il segmento anche nei primi mesi di quest'anno. Se queste sigle si tradurranno in un modello reale o se rimarranno semplice tutela legale del marchio lo scopriremo solo col tempo; quello che invece sappiamo per certo è che la quinta generazione della MX-5 è già nei piani di sviluppo del costruttore.

Fonte: USPTO

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