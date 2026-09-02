Mazda6e si aggiorna per il 2027: arriva una nuova batteria da 78 kWh e non solo

Per la Mazda6e che abbiamo già avuto modo di provare in passato è tempo di ricevere un aggiornamento con l'introduzione del Model Year 2027. Come riporta il comunicato stampa, le novità sono principalmente tecniche e riguardano l'introduzione di una nuova batteria.

Arriva una nuova batteria LFP

La berlina elettrica è stata equipaggiata nel Model Year 2027 con una nuova batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 78 kWh che permette di ottenere un'autonomia di 560 km secondo il ciclo WLTP. Accumulatore che può essere ricaricato in corrente continua fino a una potenza massima di 200 kW (dal 10 all'80% in 24 minuti). La nuova batteria garantisce quindi più autonomia e una maggiore flessibilità nei lunghi viaggi grazie alla possibilità di poter rifornire di energia ad alta potenza.

Le altre novità

Il Model Year 2027 della Mazda6 porta in dote ulteriori miglioramenti che riguardano i sistemi di assistenza alla guida, la navigazione, i comandi, la dinamica di guida e il comfort di marcia. Per esempio, la risposta del pedale dell'acceleratore è stata ottimizzata per creare una connessione ancora più naturale e prevedibile tra guidatore e veicolo. Inoltre, è stato ottimizzato il funzionamento della frenata rigenerativa. Andando avanti a raccontare le novità, la pianificazione del percorso tramite il sistema di navigazione è stata rivista.

La prova della Mazda6e

Il sistema ora può visualizzare le stazioni di ricarica e la loro disponibilità, consigliare una stazione di ricarica adatta quando la carica della batteria è bassa e ricalcolare dinamicamente il percorso se necessario. I conducenti possono anche specificare il livello di carica della batteria desiderato all'arrivo alle stazioni di ricarica durante il viaggio e a destinazione, per una pianificazione più personalizzata delle soste di ricarica. Migliorato anche l'infotainment per un utilizzo maggiormente intuitivo.

Per il nuovo Model Year, la taratura degli ammortizzatori è stata ulteriormente migliorata e la rigidità delle molle è stata regolata per ottenere una guida ancora più fluida e confortevole. Anche la taratura del servosterzo elettrico è stata rivista. Infine, è stato ottimizzato anche il funzionamento dei sistemi ADAS.

Nuovo allestimento

La Mazda6e 2027 è ora disponibile anche nel nuovo e allestimento HOMURA PLUS. Inoltre, l'allestimento TAKUMI PLUS è stato aggiornato con una migliore dotazione di serie. Per il momento ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità nel mercato italiano del Model Year 2027 della Mazda6e.

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