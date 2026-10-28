Baby Defender, nuove foto spia: ibrida ed elettrica, le ultime novità

Land Rover sta lavorando al rinnovo della sua gamma di vetture. Di recente abbiamo visto la Range Rover Electric e la Range Rover Sport elettrica. Il lavoro sta però continuando anche in altre direzioni. La gamma Defender sarà protagonista di diverse novità. Tra queste, c'è l'arrivo di un nuovo modello che al momento è soprannominato ''Baby'' Defender anche se alla fine potrebbe chiamarsi Defender Sport o Defender 80. Nome a parte, lo sviluppo sta continuando e adesso sono emerse nuove foto spia che mostrano il SUV intento a effettuare una serie di test sulle strade della Spagna.

Immagini condivise da Walter Vayr attraverso i suoi account social.

Lo sviluppo prosegue: elettrico e ibrido

Gli scatti mostrano la Baby Defender ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Tuttavia, nonostante il camuffamento ci sono diversi dettagli del design che oramai appaiono chiari. Forme squadrate per un modello che dovrebbe continuare a mantenere il family feeling della gamma Defender. In precedenti foto spia il SUV era stato immortalato con la ruota di scorta montata sul portellone, a testimonianza che continuerà a offrire uno spirito off-road.

Land Rover Baby Defender foto spia

La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 4,5 metri e da quanto sappiamo il nuovo modello nascerà sulla base della piattaforma EMA (Electric Modular Architecture). Ovviamente, sarà in grado di offrire le classiche capacità off-road che troviamo oggi su tutti i modelli della gamma Defender.

In origine, la Baby Defender doveva essere solamente 100% elettrica. Poi, i piani di Land Rover sono cambiati ed è stato comunicato che questo modello sarà proposto anche con una motorizzazione ibrida, sebbene non sia ancora chiaro cosa troveremo sotto al cofano. In ogni caso, il modello BEV potrà contare su di un'architettura a 800 V che permetterà di effettuare ricariche ad altissima potenza.

Land Rover Baby Defender foto spia

Non rimane quindi che attendere novità sul debutto di questo modello previsto nel corso del 2027. Una volta sul mercato, andrà a confrontarsi direttamente con modelli del calibro della nuova Baby Classe G di Mercedes, anche lei in sviluppo, un fuoristrada compatto che sarà proposto con motorizzazioni sia elettriche sia ibride.

Fonte: Walter Vayr

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