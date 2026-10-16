Land Rover Defender, arriva l'Alasia Pack con dettagli color rame

Novità per la Defender. Infatti, Land Rover annuncia la disponibilità del nuovo Alasia Pack pensato esclusivamente per i clienti europei. Si tratta di un pacchetto di design che introduce una serie di dettagli esclusivi in Cyprus Copper che permettono di dare maggiore carattere alla Defender.
Il nome del pacchetto? C'è una curiosità qui perché Alasia è il nome storico di Cipro, l'isola che forniva il rame al mondo antico. Il rame ha costituito la spina dorsale delle prime civiltà, armando i guerrieri, forgiando gli strumenti ed elevando l'arte.
Ecco che quindi la finitura Cyprus Copper diventa la prima espressione cromatica di questo pacchetto di design. La finitura in color rame la troviamo, per esempio, sulla scritta Defender anteriore e posteriore, la barra della griglia frontale, le prese d'aria laterali e i ganci di traino posteriori.
Novità per la gamma Defender
Questo pacchetto è disponibile per la gamma Defender 90, 110 e 130. Tuttavia, il lancio si concentra sulla Defender 90. I clienti europei possono ordinare l'Alasia Pack già da ora.
Sempre per la Defender 90 c'è il kit opzionale Spare Wheel Removal che va a rimuovere la ruota di scorta posteriore. Soluzione pensata per chi vuole ridurre gli ingombri della vettura, oettenendo contestualmente una migliore manovrabilità nei parcheggi stretti e ottimizzando la visibilità posteriore.
In aggiunta, il portellone posteriore risulta più leggero e richiede uno spazio di apertura notevolmente inferiore. La Defender 90, ricordiamo, offre fino a sei posti grazie al sedile anteriore centrale opzionale (jump seat). La seconda fila ribaltabile 40:20:40 consente di bilanciare lo spazio per i passeggeri e per il carico in pochi secondi, con una capacità che arriva fino a 1.500 litri.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard
|200 / 147
|59.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|63.500 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|65.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|68.700 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|70.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|70.600 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|70.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|71.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|74.100 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|74.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|74.700 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|75.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|75.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|75.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
|249 / 183
|76.900 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|78.800 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|79.500 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|79.900 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|80.000 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|81.200 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
|300 / 221
|81.600 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S
|400 / 294
|82.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|82.600 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|83.800 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|84.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|85.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
|300 / 221
|85.700 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|85.800 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|86.400 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|86.500 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|87.600 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
|300 / 221
|88.400 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|89.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|90.000 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|90.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|91.000 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|91.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|300 / 221
|92.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|92.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|93.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition
|400 / 294
|94.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|95.100 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|95.300 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|95.700 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
|300 / 221
|96.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|97.000 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|98.900 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|100.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|100.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound
|300 / 221
|101.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|102.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|102.200 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|103.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|106.800 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|110.300 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|112.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|115.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|117.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
|300 / 221
|119.400 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|124.400 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|127.900 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|139.800 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|143.600 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|147.500 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|151.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).