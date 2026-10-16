Novità auto

Land Rover Defender, arriva l'Alasia Pack con dettagli color rame

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Tutte le novità dell'Alasia Pack

La Land Rover Defender si arricchisce con l'Alasia Pack, caratterizzato da dettagli in rame su scritte, griglia anteriore, prese d'aria laterali e ganci di traino posteriori
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Novità per la Defender. Infatti, Land Rover annuncia la disponibilità del nuovo Alasia Pack pensato esclusivamente per i clienti europei. Si tratta di un pacchetto di design che introduce una serie di dettagli esclusivi in Cyprus Copper che permettono di dare maggiore carattere alla Defender.

Il nome del pacchetto? C'è una curiosità qui perché Alasia è il nome storico di Cipro, l'isola che forniva il rame al mondo antico. Il rame ha costituito la spina dorsale delle prime civiltà, armando i guerrieri, forgiando gli strumenti ed elevando l'arte.

Defender Alasia Pack

Ecco che quindi la finitura Cyprus Copper diventa la prima espressione cromatica di questo pacchetto di design. La finitura in color rame la troviamo, per esempio, sulla scritta Defender anteriore e posteriore, la barra della griglia frontale, le prese d'aria laterali e i ganci di traino posteriori.

Novità per la gamma Defender

Questo pacchetto è disponibile per la gamma Defender 90, 110 e 130. Tuttavia, il lancio si concentra sulla Defender 90. I clienti europei possono ordinare l'Alasia Pack già da ora.

Sempre per la Defender 90 c'è il kit opzionale Spare Wheel Removal che va a rimuovere la ruota di scorta posteriore. Soluzione pensata per chi vuole ridurre gli ingombri della vettura, oettenendo contestualmente una migliore manovrabilità nei parcheggi stretti e ottimizzando la visibilità posteriore.

In aggiunta, il portellone posteriore risulta più leggero e richiede uno spazio di apertura notevolmente inferiore. La Defender 90, ricordiamo, offre fino a sei posti grazie al sedile anteriore centrale opzionale (jump seat). La seconda fila ribaltabile 40:20:40 consente di bilanciare lo spazio per i passeggeri e per il carico in pochi secondi, con una capacità che arriva fino a 1.500 litri.

VEDI ANCHE
Baby Defender, al posto della ruota di scorta spunta una scatola misteriosa. Le nuove foto spia
Hai un Defender Classic? Ora Land Rover te lo trasforma in una versione con V8 da 405 CV
Tags
defenderland rovernovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Land Rover Defender
AllestimentoCV / KwPrezzo
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard 200 / 14759.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18363.500 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14765.300 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S 200 / 14768.700 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14770.000 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18370.600 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18370.900 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard 249 / 18371.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S 249 / 18374.100 €
Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14774.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18374.700 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22175.200 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18375.300 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE 200 / 14775.900 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S 249 / 18376.900 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S 300 / 22178.800 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18379.500 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22179.900 €
Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE 200 / 14780.000 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18381.200 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S 300 / 22181.600 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S 400 / 29482.000 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18382.600 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE 249 / 18383.800 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22184.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18385.300 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S 300 / 22185.700 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22185.800 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition 249 / 18386.400 €
Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18386.500 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 249 / 18387.600 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE 300 / 22188.400 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29489.100 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22190.000 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE 300 / 22190.800 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE 249 / 18391.000 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22191.000 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE 300 / 22192.200 €
Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 18392.300 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 29493.300 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition 400 / 29494.300 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 22195.100 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE 249 / 18395.300 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE 300 / 22195.700 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition 300 / 22196.100 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 22197.000 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE 400 / 29498.900 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE 300 / 221100.000 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294100.100 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound 300 / 221101.800 €
Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 249 / 183102.100 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221102.200 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE 400 / 294103.100 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 300 / 221106.800 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE 400 / 294110.300 €
Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221112.000 €
Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221115.000 €
Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294117.100 €
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X 300 / 221119.400 €
Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X 300 / 221124.400 €
Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X 400 / 294127.900 €
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386139.800 €
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto 525 / 386143.600 €
Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386147.500 €
Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition 525 / 386151.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Land Rover
Land Rover
Vedi anche